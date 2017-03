‘Đồng phục’ biển hiệu ở Hà Nội: Không ổn!

Chọn màu xanh, đỏ để đồng bộ, hài hòa... Bà Phạm Thị Hương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (quận Thanh Xuân), cho hay hệ thống biển hiệu trên tuyến đường Lê Trọng Tấn được lắp đặt, thiết kế đồng bộ: Chiều cao trung bình so với mặt đất được cố định 3,0-3,2 m, chiều cao biển là 1,1 m, chiều rộng tối đa bằng chiều rộng công trình, màu sắc được thiết kế hai gam màu cơ bản là nền xanh hoặc đỏ và chữ trắng. Kinh phí lắp đặt biển hiệu được TP Hà Nội tài trợ dựa trên nguồn xã hội hóa. “Sở dĩ chọn hai màu xanh và đỏ là để đồng bộ, hài hòa về màu sắc với hệ thống màu sơn của nhà dân (vàng nhạt và ghi xám), hệ thống cây xanh ven đường, đèn LED chiếu sáng, phù hợp với khí hậu,...” - bà Hương thông tin. Theo bà Hương, trong quá trình triển khai, quận đã tổ chức họp đến từng hộ dân và nhận được sự thống nhất. Trước khi làm, quận cũng cho lắp năm biển mẫu để các hộ đóng góp ý kiến và cơ bản là không có ý kiến trái chiều. Đối với các tổ chức DN có logo và thương hiệu độc quyền, được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định, đang lắp đặt tại trụ sở đơn vị thì quận Thanh Xuân tôn trọng nhưng đề nghị khi thực hiện việc chỉnh trang cần đảm bảo kích thước để tạo sự thống nhất đồng bộ. Theo bà Hương, cần phải phân biệt biển hiệu và logo, thương hiệu mang tính chất quảng cáo. Đối với hệ thống biển trên đường Lê Trọng Tấn là biển hiệu, theo đó, trên các biển này chỉ thể hiện các nội dung: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ, số điện thoại. “Trước đây khi chưa có Luật Quảng cáo, người ta thường lẫn lộn, đánh đồng biển hiệu và quảng cáo. Ví dụ như cửa hàng phở sẽ vẽ thêm bát phở hoặc tiệm bánh mì sẽ vẽ thêm chiếc bánh mì... nhưng như vậy là sai” - trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận Thanh Xuân nói. ________________________________ Việc quy định về kích thước của biển hiệu là cần thiết để tạo sự đồng bộ trong kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, không nên can thiệp quá chi tiết vào nội dung của biển hiệu như cỡ chữ, màu sắc vì mỗi thương hiệu, mỗi sản phẩm đều có những đặc trưng riêng. Do đó cần để DN và những người kinh doanh tự chịu trách nhiệm về nội dung trong biển hiệu (trừ những số nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục). Điều này cũng để tạo sự đa dạng, phong phú và tăng thêm sức sống cho đô thị. Một lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM