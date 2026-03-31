Nỗi đau gia đình 3 người ở Tây Ninh tử vong sau vụ chìm tàu ở Vũng Tàu 31/03/2026 16:06

(PLO)- Gia đình 3 người ở Tây Ninh tử nạn sau vụ chìm tàu ở Vũng Tàu để lại nỗi xót xa cho người thân tại quê nhà xã Thuận Mỹ.

Ngày 31-3, ông Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh), cho biết địa phương đã phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy thương tâm xảy ra tại vùng biển Vũng Tàu.

Nạn nhân cuối cùng được xác định là ĐMK (19 tuổi), con trai của vợ chồng ông ĐMT và bà PTV. Cả ba thành viên trong gia đình đều không may thiệt mạng trong cùng một sự cố, để lại nỗi đau quá lớn cho người thân.

Chính quyền địa phương cùng người dân khu vực đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân chìm tàu ở Vũng Tàu. Ảnh:TM

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông ĐMT rời quê nhà xã Thuận Mỹ đến vùng biển Vũng Tàu để mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Tối 26-3, tàu cá của gia đình đang neo đậu nghỉ ngơi thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với phương tiện khác.

Cú va chạm dữ dội khiến con tàu chìm nhanh xuống biển. Ba người trên tàu không kịp thoát thân, bị nước nhấn chìm và mất tích ngay sau đó. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ lập tức triển khai phương án tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện khó khăn.

Chính quyền địa phương xã Thuận Mỹ đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Ảnh: TM

Thi thể bà PTV được tìm thấy ngay trong đêm xảy ra tai nạn. Đến ngày 28 và 29-3, thi thể ông T và em K lần lượt được phát hiện, khép lại hành trình tìm kiếm đầy nỗ lực.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê nhà tại xã Thuận Mỹ để lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ chu đáo.

Ông Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, thăm hỏi, động viên gia đình, người thân của nạn nhân. Ảnh: TM

Để chia sẻ mất mát, UBND xã Thuận Mỹ đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân. Tại buổi viếng, ông Nguyễn Thành Hiếu đã gửi lời chia buồn sâu sắc và trao hỗ trợ 6 triệu đồng nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.