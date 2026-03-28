Vợ con chết lặng trước tin tài xế taxi bị sát hại ở Quảng Trị 28/03/2026 12:36

(PLO)- Người đàn ông tài xế taxi ra đi trên hành trình mưu sinh, để lại phía sau người vợ trẻ và hai đứa con nhỏ.

Ngày cuối tuần, khi nhiều nhà rộn ràng tiếng cười, người ta tạm gác lại những nhọc nhằn để quây quần bên mâm cơm gia đình, thì ở một góc nhỏ trên đường Nguyễn Bính phường Hoà Khánh (TP Đà Nẵng), nỗi đau lặng lẽ bao trùm.

Mẹ con chờ ba về

Trong căn nhà ấy, chị Nguyễn Thị Thanh Thuý (34 tuổi) ôm chặt hai đứa con nhỏ, ngồi bên thi thể người chồng vừa ra đi trong tức tưởi. Không còn tiếng nói, không còn ánh nhìn quen thuộc mà chỉ còn lại khoảng trống đến nghẹn lòng.

Chị Thuý (áo trắng hồng) ôm con trai thất thần, đau đớn vì mất chồng, con mất ba. Ảnh: TM.

Anh Sơn và chị Thuý đã bên nhau nhiều năm, có với nhau hai người con. Con trai lớn năm nay học lớp 2, còn bé gái nhỏ mới tròn 4 tuổi. Cuộc sống gia đình không khá giả, nhưng vẫn đủ đầy yêu thương. Những bữa cơm giản dị, những tối sum vầy hiếm hoi sau ngày dài mưu sinh là tất cả những gì họ cố gắng gìn giữ.

Là trụ cột gia đình, anh Sơn luôn đau đáu chuyện làm sao để vợ con bớt khổ. Anh vay mượn tiền để mua một chiếc ô tô chạy dịch vụ, hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập.

Chiếc xe mới mua hơn một năm, vẫn còn đó những khoản nợ chưa kịp trả hết. Anh vốn chỉ quen chạy những quãng đường ngắn trong thành phố, ít khi nhận cuốc đường dài.

Nhưng chiều hôm ấy, khoảng 5 giờ chiều, anh Sơn nhận được một chuyến đi xa khi khách đặt qua app. Trước khi rời nhà, anh vẫn như mọi khi, dặn dò vợ, nhìn các con rồi đi.

“Đi cẩn thận, về sớm anh nhé…”, một lời dặn bình thường của chị Thúy, không ai ngờ lại là lần cuối.

Đêm xuống, căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn. Chị Thuý và các con vẫn chờ. Những cuộc gọi liên tục được thực hiện, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Linh cảm bất an dâng lên, nặng nề theo từng phút trôi qua.

Đứa con trai nhỏ vẫn cố thức, không chịu ngủ. Có lẽ con đã quen với việc mỗi tối được nằm cạnh ba, được nghe tiếng ba dỗ dành.

Con gái nhỏ chờ… một cách vô thức, tin rằng chỉ cần đợi thêm một chút thôi, ba sẽ về.

Nhưng đêm đó, cánh cửa không mở

Khoảng 3 giờ sáng ngày 27-3, một cuộc gọi lạ vang lên. Tin dữ đến đột ngột, lạnh lùng thông báo anh Sơn đã tử vong. Chị Thúy như sụp đổ. Tiếng khóc xé lòng vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

“Em phải làm sao đây anh… sao anh bỏ mẹ con em mà đi…”, chị nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.

Anh Sơn ra đi, để lại phía sau không chỉ là nỗi đau, mà còn là cả một tương lai chông chênh của những người ở lại.

Với hàng xóm, bạn bè, anh là người hiền lành, sống tình cảm, ai cũng quý mến. Với gia đình, anh là chỗ dựa vững chắc.

Hai đứa trẻ từ nhỏ đã quen quấn quýt bên ba, từ bữa cơm, giấc ngủ, đến những lần đưa đón đi học, tất cả đều có bóng dáng của ba Sơn.

Giờ đây, những câu hỏi ngây thơ của con khiến người lớn chỉ biết lặng im: “Ba đâu rồi?”.

Ai sẽ thay anh tắm cho con mỗi tối? Ai sẽ đút từng thìa cơm khi con biếng ăn? Ai sẽ dỗ dành những đêm con giật mình gọi “ba”? Những điều bình dị nhất, giờ trở thành khoảng trống không thể lấp đầy.

Người thân, hàng xóm đến động viên và hỗ trợ làm tang lễ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hay tin anh Sơn bị sát hại trên chuyến xe định mệnh, nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những người xa lạ đã tìm đến, chung tay lo hậu sự, mong san sẻ phần nào mất mát.

Trên các hội nhóm tài xế, những lời chia buồn, những lời kêu gọi hỗ trợ gia đình liên tục được lan đi. Giữa nỗi đau quá lớn, đó là những tia ấm áp hiếm hoi còn sót lại...