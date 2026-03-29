BHXH Việt Nam ủng hộ mở rộng danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật do BHYT chi trả 29/03/2026 10:37

(PLO)- Bộ Y tế dự kiến bổ sung nhiều loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật vào phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. BHXH Việt Nam bày tỏ ủng hộ chủ trương này, đồng thời nhấn mạnh cần tính toán tổng thể để bảo đảm ổn định, bền vững quỹ.

Theo Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), những năm gần đây, tỉ lệ chi thuốc trong tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) có xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi từ quỹ BHYT.

Hiện việc thanh toán chi phí thuốc cho người tham gia BHYT được thực hiện theo Thông tư 20/2022 của Bộ Y tế. Danh mục thuốc ban hành kèm theo thông tư gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

Tuy nhiên, danh mục này chủ yếu kế thừa từ năm 2018 theo Thông tư 30/2018, chỉ bổ sung một số thuốc điều trị COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và mở rộng một số thuốc cho trạm y tế xã.

Trước yêu cầu thực tiễn điều trị và sự phát triển của y học, Bộ Y tế đã giao Vụ BHYT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Thông tư 20.

Dự kiến bổ sung nhiều thuốc điều trị ung thư

Theo dự thảo thông tư mới, danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm dự kiến bổ sung 84 thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư (chiếm 35,7%). Đây là nhóm có số lượng đề xuất nhiều nhất, chủ yếu là các thuốc phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị miễn dịch.

Cơ quan quản lý quỹ cho rằng các dịch vụ và loại thuốc được quỹ BHYT chi trả liên tục tăng trong những năm qua. Ảnh: T.TÚ

Đại diện Vụ BHYT cho biết việc bổ sung nhằm tạo thêm lựa chọn điều trị cho bác sĩ, tăng khả năng tiếp cận phác đồ tiên tiến, đồng thời hỗ trợ người bệnh ung thư giảm chi phí từ tiền túi.

Theo danh mục hiện hành, nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch có 81 thuốc thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT. Tuy nhiên, số lượng thuốc ung thư mới được phát minh và đăng ký lưu hành tại Việt Nam tăng nhanh, dẫn đến nhu cầu cập nhật danh mục.

Vì vậy, dự thảo đề xuất bổ sung 24 thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, hô hấp, tâm thần, tiết niệu… chiếm 29% số lượng thuốc bổ sung. Thêm vào đó, dự thảo bổ sung 18 thuốc điều trị bệnh hiếm, chiếm 21,4%, trong đó 14 thuốc điều trị ung thư. Đây là các nhóm bệnh có thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn.

Việc bổ sung thuốc cho các nhóm bệnh này góp phần bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, giảm gánh nặng chi phí trực tiếp cho người bệnh và gia đình.

Một nội dung đáng chú ý khác là mở rộng danh mục thuốc cho trạm y tế xã. Việc tăng cường thuốc tại tuyến cơ sở giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn, giảm chi phí đi lại và hạn chế điều trị không cần thiết tại tuyến trên.

Dự kiến thông tư sẽ được ban hành và có hiệu lực trong năm 2026.

BHXH Việt Nam ủng hộ mở rộng quyền lợi

Liên quan đề xuất trên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện BHXH Việt Nam cho biết BHYT là chính sách mang tính chia sẻ cộng đồng, được hình thành từ sự đóng góp của toàn xã hội. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng, dịch vụ y tế mở rộng, cùng với việc duy trì mức đóng ổn định, việc bổ sung danh mục thuốc và mở rộng quyền lợi cần đặt trong tổng thể các yếu tố liên quan.

Mục tiêu là bảo đảm chi trả ổn định, liên tục và đáp ứng yêu cầu lâu dài của chính sách.

Hiện việc nghiên cứu bổ sung danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh. “Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, chúng tôi ủng hộ chủ trương này nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi người tham gia…” - BHXH Việt Nam khẳng định.

Người dân đi khám chữa bệnh bằng BHYT. Ảnh: V.LONG

Cơ quan quản lý quỹ cũng nói thêm, từ ngày 1-1-2025, theo Luật BHYT sửa đổi, người mắc các bệnh trong danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh có chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật cao được khám chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến, vẫn được quỹ BHYT chi trả theo quy định.

Những thay đổi này làm gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế. Riêng năm 2025, cả nước có khoảng 195,5 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, với số tiền quỹ chi trả gần 161,6 nghìn tỉ đồng, tăng 14,3% so với năm 2024.

Nhiều trường hợp được chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng, cho thấy mức độ thụ hưởng ngày càng cao và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng mở rộng.

Với quan điểm “lấy người dân là trung tâm phục vụ”, thời gian qua đơn vị cũng ưu tiên triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm người tham gia được chi trả đầy đủ, kịp thời, theo hướng cải cách, thuận lợi.

Ngay trong năm 2025, dù vận hành chính quyền địa phương hai cấp và xảy ra nhiều tình huống thiên tai, bão lũ tại một số địa phương, việc khám chữa bệnh BHYT vẫn được bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Thực tiễn cho thấy việc hoàn thiện chính sách BHYT cần triển khai đồng bộ giữa mở rộng quyền lợi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Bên cạnh bổ sung thuốc, dịch vụ mới, việc tăng cường quản lý, sử dụng nguồn lực hợp lý, minh bạch là yếu tố quan trọng để duy trì tính bền vững của quỹ.

Trong quá trình thực hiện, BHXH Việt Nam thường xuyên chỉ đạo BHXH các địa phương tăng cường phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh trong triển khai chính sách, giám định BHYT. Qua đó, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ.

"Nhờ đó, quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT tiếp tục được duy trì ổn định, lâu dài..." - BHXH Việt Nam thông tin.