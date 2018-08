Gian lận điểm thi ở Hòa Bình 'tinh vi, xảo quyệt' hơn Sơn La

Chuyển hồ sơ lên Bộ Công an

Như đã đưa tin, ngày 3-8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để điều tra nghi vấn gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này.

Đầu giờ chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Đinh Thế Hệ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình, cho biết Công an tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên CQĐT Bộ Công an thụ lý theo thẩm quyền. Hiện vụ án được Bộ Công an giải quyết theo quy định pháp luật.

Trả lời câu hỏi tại sao hai vụ gian lận điểm thi tại Sơn La và Hà Giang đều do công an tỉnh trực tiếp thụ lý nhưng tại Hòa Bình lại phải chuyển lên Bộ Công an, ông Hệ nói: “Việc này là theo tố tụng bình thường, cơ quan cấp trên xét thấy cần thiết thì rút hồ sơ lên. Công an tỉnh Hòa Bình đương nhiên sẽ phối hợp cùng điều tra. Còn việc khởi tố bị can thì thuộc thẩm quyền của CQĐT Bộ Công an, nếu thấy đủ căn cứ thì sẽ khởi tố”.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết công an tỉnh này đã chuyển hồ sơ vụ án lên Bộ Công an. Hiện Công an tỉnh Hòa Bình vẫn tiếp tục phối hợp, việc điều tra vụ án sẽ kết hợp cả hai lực lượng.