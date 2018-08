Khám nhà 2 bị can vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Khoảng 16 giờ 30 chiều 3-8, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường THCS, THPT Lạc Thủy (Hòa Bình) vì liên quan tới vụ việc gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.



Lực lượng công an khám xét nơi ở của ông Đỗ Mạnh Tuấn

Tại ngõ 259, tổ 21, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình, Hoà Bình), tổ công tác nghiệp vụ của Bộ Công an di chuyển trên xe biển xanh 80A tới nơi ở của ông Tuấn để khám xét. Đại diện công an địa phương, tổ trưởng tổ dân phố cùng nhiều người dân chứng kiến. Tuy nhiên, tại buổi khám xét không có ông Tuấn ở nhà.



Lực lượng chức năng cũng có mặt tại Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình

Cùng với đó, lực lượng công an, kiểm sát viên cũng đã có mặt tại trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình để khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí chất lượng sở GD&ĐT Hòa Bình.



Bị can Đỗ Mạnh Tuấn (trái) và Nguyễn Khắc Tuấn

Liên quan đến vụ án, sau khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai ông Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn.

Cả hai bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 BLHS.