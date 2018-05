Khó hiểu: Heo dính thuốc an thần, Sở NN&PTNT TP.HCM 'cho qua'

Ngày 5-5, ông Lê Trọng Nhân vận chuyển 46 con heo sống từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tới cơ sở giết mổ. Khi tới khu vực phường An Phú, quận 2, TP.HCM, xe heo của ông Nhân bị Đoàn kiểm tra phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm số 2 (TP.HCM) chặn lại kiểm tra.

Phát hiện 46 con heo có biểu hiện bơm nước và lừ đừ, thiêm thiếp, đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ và lấy nước tiểu phân tích chỉ tiêu thuốc an thần. Kết quả 46 con heo của ông Nhân đều "dính" thuốc an thần.

Đoàn kiểm tra phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm số 2 gồm nhiều đơn vị và do Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM làm trưởng đoàn. Căn cứ chức năng và quyền hạn, Chi cục QLTT TP.HCM ra quyết định phạt ông nhân 32,5 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần theo khoản 10 Điều 20 Nghị định 90/2017 (Chi cục QLTT được phạt tới 50 triệu đồng).

Heo dính thuốc an thần ngủ li bì. Ảnh: TRẦN NGỌC

Việc làm của Chi cục QLTT TP.HCM rất được nhiều người ủng hộ vì đã gửi đến ông Nhân và các thương lái khác một bài học răn đe.

Ngược về trước, từ ngày 9 đến 11-2, ông Nguyễn Hoàng Lâm, bà Huỳnh Ngọc Lan và ông Vũ Nguyễn Trung Tín đưa gần 190 heo sống chứa tồn dư thuốc an thần từ các tỉnh vào những cơ sở ở TP.HCM để giết mổ.

Sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính mỗi thương lái 30-35 triệu đồng theo khoản 10 Điều 20 Nghị định 90/2017 và chuyển sang Sở NN&PTNT TP.HCM xem xét để tham mưu UBND TP.HCM ra quyết định phạt tiền (vì mức phạt thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM).

Tuy nhiên chẳng hiểu lý do gì, đến nay Sở NN&PTNT TP.HCM chưa tham mưu cho UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Không ít ý kiến cho rằng việc làm của Sở NN&PTNT TP.HCM vô hình trung góp sức cho thương lái mạnh dạn đưa heo dính thuốc an thần vào TP.HCM để giết mổ, vì có bị phát hiện cũng chẳng bị phạt tiền. Chưa hết, việc làm của Sở NN&PTNT TP.HCM còn khiến Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM chẳng muốn tiếp tục kiểm tra heo chứa tồn dư thuốc an thần nữa, bởi khi phát hiện thì cũng không ai xử phạt. Điều này khiến hàng triệu dân TP.HCM có nguy cơ ăn thịt heo “tẩm ướp” thuốc an thần với nguy cơ mang bệnh vào người.

Theo phân cấp, hiện khâu kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.HCM thuộc thẩm quyền của Sở NN&PTNT TP. Sự vụ 3.750 con heo dính thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) vào tháng 9-2017 cho thấy công tác kiểm soát còn quá lỏng lẻo và Sở NN&PTNT TP.HCM không thể vô can.

Cứ tưởng sau vụ này, Sở NN&PTNT TP.HCM phải mạnh tay phạt các thương lái đưa heo chứa thuốc an thần vào TP.HCM giết mổ để bảo vệ sức khỏe người dân. Thế nhưng, cho dù có chứng cứ rành rành heo dính thuốc an thần nhưng Sở NN&PTNT TP.HCM vẫn không thực hiện tham mưu cho TP xử phạt theo đúng chức trách nhiệm vụ.

Có lẽ UBND TP.HCM nên xem xét và có ý kiến về trường hợp lạ lùng này.