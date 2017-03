Buộc 1 cơ sở gây ngộ độc thực phẩm chịu phí khắc phục

(PL)- Chiều 15-3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt về an toàn thực phẩm 31 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Đinh Thụy Lan Phương ở phường 2, TP Vĩnh Long do cung cấp thức ăn gây ngộ độc tập thể cho các trường tiểu học.

Đây là cơ sở cung cấp thức ăn gây ra vụ ngộ độc tại ba trường tiểu học trên địa bàn TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ vào ngày 10-2 làm gần 200 học sinh tiểu học phải nhập viện. Ngoài bị xử phạt hành chính, cơ sở này còn phải chịu chi phí khắc phục hậu quả sự cố ngộ độc trên 33 triệu đồng. VĨNH BÌNH