Mối liên kết giữa an toàn và kinh tế Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, lực lượng lao động tại Việt Nam tăng khiến khả năng xảy ra tai nạn gia tăng theo. Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA), số lượng thương vong do tai nạn lao động ở Việt Nam đang tăng, mảng xây dựng chiếm hơn 20% tổng số tai nạn cả nước.



Ông Anthony Tan - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của UL khu vực ASEAN.



Thực tế cho thấy, an toàn và kinh tế cần được phát triển song song. Trên thế giới, mối liên hệ giữa chính sách nhà nước, mức độ phát triển kinh tế và mức độ an toàn đã được chứng minh bằng nhiều thông số và trở thành nguồn thông tin hữu ích cho các nhà lãnh đạo.

UL (Underwriters Laboratories) là công ty về khoa học và an toàn toàn cầu. UL thúc đẩy cuộc sống an toàn và điều kiện làm việc cho mọi người thông qua việc ứng dụng khoa học để giải quyết những thách thức an toàn, bảo mật và bền vững.

Ông Anthony Tan - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của UL khu vực ASEAN hỗ trợ toàn diện cho chương trình An toàn lao động và sức khỏe của MOLISA trong giai đoạn 2016-2020. Một trong những điểm quan trọng của chương trình là đẩy mạnh an toàn tại Việt Nam, nâng cao kĩ năng quản lý an toàn lao động và sức khỏe của chính phủ, cung cấp những khóa đào tạo chuyên biệt cho các làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chỉ số an toàn UL Safety Index™ - chỉ số đo lường toàn cầu về mức độ an toàn quốc tế - dựa trên các dữ liệu khoa học và thuật toán được thiết kế để giúp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo và tổ chức dân sự ra quyết định trong việc đảm bảo an toàn cho công dân của mình. Các vấn đề an toàn chúng tôi đo lường là những vấn đề có thể phòng chống được, bao gồm các loại tai nạn không chủ ý không bao gồm các thương tích hoặc tử vong liên quan đến bệnh tật, tội phạm hoặc bạo lực.

Ông Anthony Tan (ngoài cùng, bên trái) tham gia buổi họp báo chia sẻ về chỉ số an toàn UL



Theo Chỉ số An toàn UL 2017, điểm số An toàn của Việt Nam là 66 và đứng thứ 5 trong số 11 quốc gia ở Đông Nam Á, tăng 4 điểm so với 62 điểm năm ngoái, cho thấy sự an toàn ở Việt Nam đang cải thiện.

Theo nghiên cứu gần nhất của World Bank, cải thiện an toàn giao thông bằng giảm tỉ lệ tai nạn và tử vong do giao thông sẽ giúp đem lại lợi ích thu nhập dài hạn đáng kể. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nước không đầu tư vào an toàn đường bộ sẽ bỏ lỡ tăng trưởng kinh tế và hiệu suất đáng kể, họ mất tới 1% mỗi năm trong tăng trưởng GDP bình quân đầu người.

Là một người am hiểu người Việt Nam, UL tin rằng những con người Việt Nam trẻ, thông minh và cần cù đang làm cho đất nước mình đặc biệt hơn. Việt Nam hiện đang là một ngôi sao trong khu vực Đông Nam Á và là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư. Các nhà hoạch định chiến lược và các bên liên quan cần sử dụng những thông số có sẵn về mức độ an toàn và tìm các phương pháp để cải thiện mức độ an toàn để ổn định và phát triển kinh tế quốc gia.