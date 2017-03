Phó công an xã bị tố đánh người

“Chúng tôi đã nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Hồng Danh (ngụ ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về việc anh bị Công an xã Trung Hòa đánh, ép khai nhận sử dụng ma túy. Chúng tôi đã chỉ đạo thanh tra công an huyện làm rõ. Khi nào có kết quả sẽ báo cáo với huyện ủy và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm”. Mới đây, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lý Quang Dũng, Trưởng Công an huyện Trảng Bom, cho biết như trên.

Theo tố cáo của anh Danh, tối 9-11-2013, trên đường trở về sau khi uống cà phê với một người bạn, anh gặp ông Trần Minh Phi, Phó Công an xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, mặc thường phục đang đứng bên lề quốc lộ 1A. Khi người bạn chạy xe qua thì ông Phi gọi tên nên bạn chở anh quay lại. Khi gặp nhau, ông Phi và bạn anh nói chuyện lớn tiếng nên anh bỏ vào một quán nước ven đường ngồi đợi.





Những vết thương trên người sau khi anh Danh được công an thả về. (Ảnh do đương sự cung cấp)

Khoảng 20 phút sau, ông Phi đi vào túm cổ áo anh hỏi: “Mày sợ gì mà bỏ chạy vào đây?”. Anh gạt tay ông Phi vì ông có biểu hiện say rượu nên sau đó ông gọi điện thoại, một lát sau xuất hiện bốn thanh niên mặc thường phục đi trên hai xe máy đến xưng là công an. Cả năm người lập tức lao vào còng tay, lột áo và đấm đá anh.

Sau đó những người này đưa anh lên xe máy chở về trụ sở UBND xã Trung Hòa. Tại đây, anh và người bạn tiếp tục bị đánh bằng dùi cui, nón bảo hiểm và ép anh phải nhận là đang sử dụng ma túy.

“Do bị đánh và lo sợ nên tôi phải ký vào một tờ giấy thừa nhận đã chơi ma túy. Ký xong họ cho tôi về nhưng giữ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân và xe máy. Qua ngày hôm sau, những vết thương sưng tấy, đau nhức nên gia đình đưa tôi vào BV Đa khoa huyện Trảng Bom để điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán tôi bị đa chấn thương phần mềm do vật cứng tác động” - anh Danh nói.

“Họ vô cớ đánh người, ép tôi nhận là sử dụng ma túy mà không hề lấy mẫu thử. Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ sự việc và xử lý nghiêm những người sai phạm để trả lại danh dự và công bằng cho tôi” - anh Danh nói.

Chúng tôi tìm gặp ông Phi, người bị tố là vô cớ đánh dân, ông Phi nói: “Hiện vụ việc đã được Công an huyện Trảng Bom thụ lý nên tôi không thể cung cấp thông tin gì”.

Còn bà Vũ Thanh Thúy, Phó Chủ tịch xã Trung Hòa, cho biết khi nào công an huyện có kết quả điều tra, xã sẽ căn cứ vào đó để xử lý theo quy định.

TIẾN DŨNG