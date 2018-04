Phòng giáo dục chỉ đạo sa thải cô giáo kẹp đùi đánh trẻ

Phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) đã có báo cáo xử lý sự việc giáo viên đánh trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục ABC (99 Lê Lợi, TP Vinh) gửi Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo do ông Thái Khắc Tân, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh, ký nêu:

Phòng nhận được tin phản ánh: Có video ghi lại một giáo viên đánh trẻ tại cơ sở mầm non tư thục ABC (99 Lê Lợi).

Phòng GD&ĐT làm việc trực tiếp với UBND phường Lê Lợi, với chủ nhóm lớp độc lập tư thục ABC. Bà Võ Thị Thúy, chủ cơ sở, xác nhận sự việc trong video được phát trên mạng đã xảy ra tại cơ sở và sáng 20-4, cháu BHV vẫn được gia đình đưa đến lớp đi học bình thường.

Tại buổi làm việc, cha cháu V. đã có ý kiến: Sự việc xảy ra, gia đình đã gặp và trao đổi với giáo viên Nguyễn Thanh Hải. Gia đình thông cảm với hành vi của giáo viên Nguyễn Thanh Hải có thể nóng giận lúc cháu quấy khóc là sự cố không mong muốn. Đồng ý tha lỗi cho cô Hải và bỏ qua sự việc. Còn clip trên mạng thông tin, gia đình không liên quan.



Cơ sở giáo dục mầm non ABC đã bị đình chỉ hoạt động.

Sau buổi làm việc, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các nội dung: Đối với chủ nhóm, chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Nguyễn Thanh Hải. Đối với UBND phường Lê Lợi, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở mầm non ABC, cho thời gian để khắc phục sai phạm, chấn chỉnh mọi hoạt động của cơ sở, thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng quy định.



Đồng thời hướng dẫn, tư vấn cho các phụ huynh có con học tại cơ sở mầm non ABC về học tại các trường tư thục và các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn.

Ông Trần Thế Sơn, Trưởng phòng Mầm non Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, nói về video clip sự việc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 19 và sáng 20-4 xuất hiện video clip quay cảnh cô giáo bạo hành trẻ mầm non. Sau đó, cơ quan chức năng xác định video được quay trong phòng học của cơ sở mầm non ABC nêu trên.

Tại số 99 đường Lê Lợi cho thấy tầng hầm bán điện lạnh, tầng hai trở lên ghi ABC Montessori Preschool và phía trong có các phòng học bậc mầm non.

Chiều 20-4, ông Thái Giáp Vinh, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục mầm non ABC.