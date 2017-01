Bộ Y tế thăm bệnh nhân được mổ lấy panh sau 18,5 năm

Trước đó, theo phản ánh của ông Ma Văn Nhật (sinh năm 1962, trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn), tháng 6-1998, ông bị tai nạn giao thông và được đưa đến BV Đa khoa Bắc Kạn, tại đây ông được các bác sĩ tiến hành mổ.

Sau khi mổ về, ông Nhật vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường. Ông vẫn đi rừng và làm các công việc nặng nhọc khác, cũng không thăm khám lại. Thời gian đầu ông thấy không ảnh hưởng gì nhưng gần đây ông cảm thấy đau bụng âm ỷ, gia đình tưởng ông bị đau dạ dày nên mua thuốc về uống nhưng không thấy đỡ.



Mới đây, ông Nhật đi khám tại BV Gang thép Thái Nguyên thì các bác sĩ đã phát hiện trong bụng ông có một chiếc kéo/panh dài 15 cm.

Theo kết quả siêu âm ngày 25-12-2016 của bệnh viện này, di vật này là một chiếc panh chuyên dùng để mổ của ngành y. Kết quả siêu âm ổ bụng ông Nhật hai ngày sau đó tại BV Đa khoa Bắc Kạn cũng cho kết quả tương tự.



Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân Ma Văn Nhật.



Ngay sau khi nhận được thông tin do các cơ quan báo chí phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn khẩn trương xác minh sự việc, chỉ đạo BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn xác định tình trạng hiện tại của người bệnh, hướng xử lý để can thiệp kịp thời, lấy dị vật ra khỏi cơ thể người bệnh bảo đảm an toàn. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị phối hợp với các chuyên gia bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để xử lý. Phối hợp với người bệnh để xử lý sự cố y khoa, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

Theo nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình, ông Ma Văn Nhật muốn được mổ tại BV Gang thép Thái Nguyên.

Trưa 31-12, tại BV Gang thép Thái Nguyên, GS-TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt-Đức, Chủ tịch Hội đồng Ghép tạng Quốc gia và PGS-TS Công Quốc Thắng, Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức, cùng kíp mổ BV Gang thép Thái Nguyên đã mổ phẫu thuật lấy panh cho bệnh nhân. Sau một tiếng 30 phút, chiếc panh dài 15 cm đã được lấy ra khỏi bụng của bệnh nhân. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và tỉnh táo.

Thay mặt Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã chuyển lời thăm hỏi, động viên và quà tặng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới người bệnh, đồng thời chia sẻ những rủi ro mà người bệnh gặp phải.

Thay mặt gia đình, anh Nam - người nhà ông Ma Văn Nhật đã cảm ơn Bộ Y tế và kíp mổ đã phẫu thuật thành công lấy dị vật ra, đồng thời cho biết đây là sự cố đáng tiếc, không mong muốn xảy ra. Gia đình người bệnh cũng bày tỏ sự thông cảm với sự cố trên, đồng thời cho biết sẽ không khiếu kiện gì.

Ông Khuê cũng chỉ đạo bệnh viện tập trung những điều kiện chăm sóc tốt nhất phục vụ người bệnh, tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe ngươi bệnh và có cập nhật báo cáo thường xuyên về sức khỏe của bệnh nhân lên Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Theo ông Khuê, sự việc trên là bài học cho BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn nói riêng và cho các bác sĩ cũng như các cơ sở khám, chữa bệnh nói chung trong việc thực hiện đảm bảo an toàn người bệnh.