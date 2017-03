Vụ vợ chồng ve chai “lượm” được 5 triệu yen: Công an thông báo tìm chủ sở hữu số tiền

Theo một lãnh đạo Công an quận Tân Bình, số tiền trên hiện được gửi cho ngân hàng trên địa bàn quận. Một năm sau ngày thông báo mà không ai tới nhận thì sẽ chuyển cho tòa án áp dụng pháp luật dân sự để định đoạt số tiền trên có thuộc về người lượm ve chai hay không và được hưởng bao nhiêu. Do vậy, ai là chủ sở hữu số tiền trên liên hệ với Cơ quan CSĐT (đội điều tra tổng hợp) để được giải quyết - vị lãnh đạo này nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong quá trình thu mua ve chai, chị Hồng mua được thùng loa cũ vào cuối năm 2013. Ngày 23-3-2014, chị Hồng phát hiện trong thùng loa này chứa nhiều tiền yen không rõ chủ sở hữu nên đã mang nộp cơ quan Công an quận Tân Bình. Số tiền mà chị giao nộp là 5.240.000 yen.

Luật sư Trần Minh San, Đoàn Luật sư TP.HCM, khẳng định: “Vợ chồng anh Vương có thể được hưởng toàn bộ số tiền trên nếu như sau một năm đã thông báo mà không có chủ sở hữu đến nhận”. Luật sư San cho biết căn cứ vào quy định tại Điều 239 Bộ luật Dân sự 2005 về “xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu”, với trường hợp tài sản là động sản (tiền) thì người nhặt được phải giao nộp cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công an gần nhất. Việc giao nộp phải được lập thành biên bản. UBND hoặc công an quản lý tài sản đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Nếu sau một năm kể từ ngày thông báo mà không ai nhận thì tài sản đó sẽ thuộc người phát hiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng với trường hợp này thì căn cứ pháp lý ở đây là Điều 241 Bộ luật Dân sự. Đây là vật do người khác bỏ quên, chứ không phải là vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu theo Điều 239 Bộ luật Dân sự. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 241 BLDS thì: "Sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu vật có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì vật đó thuộc sở hữu của người nhặt được; nếu vật có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước".

ÁI NHÂN