3 ngày nữa, muốn sang tên phải tìm được chủ xe

Thủ tục sang tên theo Điều 24 Thông tư 15/2014: 1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh: Người dân cần mang theo hồ sơ gồm: giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã - nơi người đang sử dụng xe thường trú; chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận (GCN) đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng; GCN đăng ký xe. • Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì hồ sơ nộp như trên, trừ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong GCN đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng. • Trường hợp bị mất GCN đăng ký xe thì phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe. 2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác: Hồ sơ gồm: hai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe; chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong GCN đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng; GCN đăng ký xe, biển số xe. Nếu bị mất GCN đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe. • Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ tương tự, trừ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong GCN đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng. 3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến: Hồ sơ gồm: giấy khai đăng ký xe, giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe và phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe, chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.