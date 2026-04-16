1 trường ở TP.HCM có 3 đội tham dự giải vô địch thế giới VEX Robotics 2026 16/04/2026 15:58

Ngày 16-4, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) cho biết 3 đội Robotics của nhà trường sẽ chính thức lên đường chinh phục giải vô địch thế giới VEX Robotics (VEX Robotics World Championship) năm 2026, được tổ chức từ ngày 21 đến 30-4-2026 tại Missouri, Hoa Kỳ.

Những học sinh tham dự đấu trường quốc tế lần này đến từ các đội: 50922T-Mako Maniacs, 50922S-Vertex và 27908V-Singularity.

Đội 27908V-Singularity của trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý. Ảnh: NTCC

Trong đó, 50922T-Mako Maniacs là đội tuyển ở cấp THPT, đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt giải vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026, giành giải thưởng thiết kế (Design Award). Còn tại giải miền nam, đội này đã giành nhiều danh hiệu như giải thưởng xuất sắc, vô địch giải đấu, vô địch kỹ năng robot và kỹ năng tự hành cao nhất.

Hiện đội đang tập trung hoàn thiện hệ thống robot theo hướng tối ưu độ ổn định, nâng cao hiệu suất vận hành và phát triển chiến thuật thi đấu linh hoạt. Với sự kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật, lập trình và tư duy chiến lược, đội được kỳ vọng tiếp tục tạo nên dấu ấn tại đấu trường quốc tế.

Trong khi đó, đội 50922S-Vertex đã giành giải thưởng của ban giám khảo (Judges Award) tại giải miền nam mùa giải 2025-2026 và giải thưởng sáng tạo tại giải vô địch quốc gia.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, đội này tập trung vào việc tối ưu hóa tốc độ ghi điểm, nâng cao khả năng ra quyết định trong trận đấu và tăng cường phối hợp chiến thuật trong liên minh.

Là đại diện ở cấp THCS, đội 27908V-Singularity đã giành giải thưởng xuất sắc (Excellence Award) tại giải miền nam và tiếp tục đạt giải thiết kế (Design Award) cùng giải tinh thần thể thao tại giải vô địch quốc gia.

Hiện tại, đội này đang tập trung cải thiện độ ổn định của robot, nâng cao hiệu quả thi đấu và tăng cường kỹ năng phối hợp nhóm.