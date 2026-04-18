1.000 cua-rơ trong và ngoài nước hội tụ tại ‘vùng đất lửa’ Quảng Trị

Ngày 18-4, tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Báo Thanh Niên cùng UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức diễu hành Ngày hội Đạp xe Vì hòa bình, chào mừng giải Đua xe đạp tỉnh Quảng Trị 2026.
Đây là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.
Ngày hội là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, quảng bá tiềm năng du lịch của Quảng Trị, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế.
Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho biết, cách đây hai năm, lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức “Ngày hội đạp xe Vì hòa bình” với nhiều hoạt động như diễu hành, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những gia đình có công cách mạng. Đặc biệt, cuộc đua diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Cũng trong suốt hai năm qua, thế giới không ngừng biến động với các cuộc xung đột vũ trang. Chiến tranh không chỉ gây đau thương mất mát, tàn phá hạ tầng, làm ngưng trệ kinh tế toàn cầu mà còn đe dọa sự tồn vong của loài người nếu những nỗ lực vì hòa bình không được tiếp nối mạnh mẽ.
Vì lẽ đó, mọi người có mặt tại vùng đất thiêng Quảng Trị để nối dài những cung đường của “Ngày hội đạp xe Vì hòa bình” lần 2 - năm 2026.
“Tôi tin rằng, sự cố gắng của tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên cùng các vận động viên sẽ góp thêm những lời nguyện cầu cho một thế giới bình yên. Để trên bầu trời xanh kia chỉ có những cánh chim bồ câu, trên mặt đất chỉ có những cánh đồng tươi tốt và những con người thương nhau trong tình đồng loại”, ông Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.
Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng.
Chương trình diễn ra trong hai ngày 18 và 19-4. Trong ngày đầu tiên, ban tổ chức thực hiện lễ thượng cờ tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, diễu hành, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh và tặng quà cho 50 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách (mỗi suất 1 triệu đồng và quà tặng).
Ngày 19-4, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” sẽ diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị. Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi dành cho nam và 1 nội dung dành cho nữ.
Ngày hội thu hút khoảng 1.000 vận động viên từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức cũng mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.