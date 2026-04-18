1.000 cua-rơ trong và ngoài nước hội tụ tại ‘vùng đất lửa’ Quảng Trị 18/04/2026 11:22

(PLO)- Sau thành công của lần đầu tổ chức vào năm 2024, Báo Thanh Niên phối hợp cùng tỉnh Quảng Trị tiếp tục đưa ngày hội Đạp xe Vì hòa bình trở lại “vùng đất lửa” vào năm 2026.

Ngày 18-4, tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Báo Thanh Niên cùng UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức diễu hành Ngày hội Đạp xe Vì hòa bình, chào mừng giải Đua xe đạp tỉnh Quảng Trị 2026.

Lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: HP

Đây là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Ngày hội là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, quảng bá tiềm năng du lịch của Quảng Trị, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế.

Vận động viên đi qua cầu Hiền Lương lịch sử. Ảnh: HP

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho biết, cách đây hai năm, lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức “Ngày hội đạp xe Vì hòa bình” với nhiều hoạt động như diễu hành, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những gia đình có công cách mạng. Đặc biệt, cuộc đua diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Cũng trong suốt hai năm qua, thế giới không ngừng biến động với các cuộc xung đột vũ trang. Chiến tranh không chỉ gây đau thương mất mát, tàn phá hạ tầng, làm ngưng trệ kinh tế toàn cầu mà còn đe dọa sự tồn vong của loài người nếu những nỗ lực vì hòa bình không được tiếp nối mạnh mẽ.

Vì lẽ đó, mọi người có mặt tại vùng đất thiêng Quảng Trị để nối dài những cung đường của “Ngày hội đạp xe Vì hòa bình” lần 2 - năm 2026.

Các đại biểu tham dự buổi lễ vào sáng ngày 18-4. Ảnh: HP

“Tôi tin rằng, sự cố gắng của tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên cùng các vận động viên sẽ góp thêm những lời nguyện cầu cho một thế giới bình yên. Để trên bầu trời xanh kia chỉ có những cánh chim bồ câu, trên mặt đất chỉ có những cánh đồng tươi tốt và những con người thương nhau trong tình đồng loại”, ông Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng.