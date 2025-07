16 anh hùng liệt sỹ được công nhận danh tính qua ứng dụng triển khai ngân hàng Gen 25/07/2025 20:03

Ngày 25-7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch 356/KH-BCA-C06 về việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục C06, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Kế hoạch 356 của Bộ Công an được triển khai từ tháng 7-2024. Đây là chương trình quy mô lớn, mang giá trị nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu xác định danh tính cho các liệt sỹ còn thiếu thông tin, những người con đã hóa thân vào đất mẹ, đang yên nghỉ tại hàng nghìn nghĩa trang trên khắp cả nước.

Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Nội vụ trao Quyết định về việc xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin cho đại diện các gia đình liệt sỹ. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục C06 cho biết, tính đến ngày 20-7, toàn quốc đã thu nhận được 57.273 mẫu ADN thân nhân liệt sỹ.

Về kết quả so khớp ADN của thân nhân và ADN hài cốt liệt sỹ, căn cứ thông tin 128 hài cốt liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ - Gia Lai do Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) cung cấp, Cục C06 đã chỉ đạo và phối hợp với Công an địa phương rà soát thông tin liệt sỹ, thông tin thân nhân. Qua rà soát, làm sạch xác định cần thu mẫu ADN thân nhân 89 liệt sỹ.

Cục C06 cũng đã phối hợp với Genstory thu được 149 mẫu thân nhân và hoàn thành phân tích mẫu ADN. Ngày 18-6 tiếp nhận dữ liệu phân tích ADN của 64 liệt sỹ được thu mẫu tại nghĩa trang Đức Cơ - Gia Lai từ Viện Pháp y quốc gia.

Qua đối sánh dữ liệu hài cốt liệt sỹ được Viện Pháp y quốc gia cung cấp với dữ liệu thân nhân liệt sỹ phát hiện 16 trường hợp ADN hài cốt liệt sỹ nghi trùng quan hệ dòng mẹ với ADN của 27 thân nhân liệt sỹ. C06 đã phối hợp với Cục Người có công (Bộ Nội vụ) hoàn thành hồ sơ công nhận danh tính liệt sỹ đối với 16 anh hùng liệt sỹ trên.

Lãnh đạo C06 đánh giá đây là kết quả bước đầu triển khai ngân hàng Gen (ADN) của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính, với số lượng dữ liệu và tài liệu thu thập còn ít; tuy nhiên cũng đã đạt được những thành quả nhất định.

"Đây là động lực để Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị xây dựng và mở rộng ngân hàng Gen (ADN) của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính để bù đắp các mất mát to lớn đối với các gia đình liệt sĩ đã trải qua chiến tranh và trả lại danh tính cho các anh hùng, liệt sỹ", Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục C06 nói.