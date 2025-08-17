16 người bị bán ra nước ngoài vì chiêu lừa 'việc nhẹ lương cao' 17/08/2025 14:16

(PLO)- Với chiêu lừa "việc nhẹ lương cao", Lý Văn Sang đã đưa 16 người bán cho các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế tam giác vàng.

Sáng 17-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lý Văn Sang (27 tuổi, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán người.

Lý Văn Sang bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, Sang từng có thời gian làm việc cho một công ty tại Đặc khu kinh tế tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024, sau khi Sang trở về Việt Nam lại nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền núi tỉnh Nghệ An vào các công ty lừa đảo đóng ở Đặc khu kinh tế tam giác vàng.

Để lừa dụ dỗ được nạn nhân, Sang tung chiêu “việc nhẹ lương cao” nói công ty bên nước Lào đang cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng. Nếu ai đi “được bao ăn ở, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại”.

Nhiều người tưởng thật đã tin tưởng đi theo Sang. Từ tháng 3-2024 đến nay, Sang đã lừa bán 16 người (ở xã Cam Phục và xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho công ty tại Đặc khu kinh tế tam giác vàng.

Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ gọi điện về quê nhà giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam. Nếu ngày nào không lừa được tiền thì bị hại sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh. Biết mình sẽ sớm bị bắt giữ, Sang đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An và Công an xã Cam Phục đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) phá thành công chuyên án. Sang bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Phước Thành, Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại của Sang thì nhanh chóng liên hệ công an để được giải quyết.