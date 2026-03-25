2 linh vật ngựa độc đáo ở Đà Nẵng đã về vị trí mới 25/03/2026 13:13

(PLO)- Hai linh vật ngựa Kim mã hợp nhất và Kim mã 4.0 độc đáo ở Đà Nẵng đã được dời về vị trí mới để trưng bày đến hết tháng 9-2026.

Ngày 25-3, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, các đơn vị liên quan đang khẩn trương lắp đặt lại hai mô hình linh vật ngựa Kim mã hợp nhất và Kim mã 4.0 ở vị trí mới, hoàn thành trước ngày 28-3.

Mốc thời gian này nhằm phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2026).

Mô hình Kim mã hợp nhất được lắp đặt trước Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chủ trương của UBND TP, mô hình Kim mã hợp nhất được đặt tại vị trí mới là khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, trước Trung tâm Hành chính TP.

Mô hình Kim mã 4.0 được đặt tại khu vực vỉa hè trước cầu chữ T, phía đông đường Bạch Đằng (cùng thuộc phường Hải Châu). Việc di dời, lắp đặt mới đảm bảo yêu cầu về an toàn kết cấu chịu lực, kỹ thuật và hài hòa với cảnh quan khu vực.

Mô hình Kim mã 4.0 được lắp đặt tại sàn cảnh quan trước cầu chữ T. Ảnh: TẤN VIỆT

Hệ thống điện chiếu sáng của hai mô hình linh vật cũng được đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng công cộng của TP.

Từ nay đến hết tháng 9-2026, đơn vị thi công, lắp đặt có trách nhiệm chủ động duy tu, bảo dưỡng hai mô hình linh vật; đảm bảo chất lượng, an toàn trong thời gian duy trì mô hình trang trí.

Như PLO đã thông tin, hai linh vật ngựa nói trên đều do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (ngụ tỉnh Quảng Trị) thực hiện dựa trên ý tưởng của Công ty TNHH HUNI Việt Nam.

Dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, linh vật Kim mã hợp nhất được đặt tại sàn cảnh quan cầu chữ T ven sông Hàn. Linh vật Kim mã 4.0 đặt tại sàn cảnh quan phía nam đuôi cầu Rồng.