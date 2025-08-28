3 start-up xuất sắc tại Việt Nam vừa nhận 225.000 USD từ 'ông lớn' công nghệ Mỹ 28/08/2025 07:38

(PLO)-Các dự án về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ nông nghiệp bền vững và thành phố thông minh của các startup Việt đã giành tổng giải thưởng 225.000 USD từ Tập đoàn Qualcomm.

Qualcomm Technologies Inc. (Tập đoàn Qualcomm) vừa công bố kết quả vòng chung kết mùa thứ tư của cuộc thi Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC).

Đây là cuộc thi được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng hành hỗ trợ kể từ năm 2019, nhằm thúc đẩy các công ty khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động ươm tạo kỹ thuật - kinh doanh, cố vấn chuyên gia và ưu đãi đăng ký bằng sáng chế.

Theo đó, có ba start-up xuất sắc nhất đã được nhận tổng giải thưởng tiền mặt trị giá 225.000 USD.

Cụ thể đội Rainscales Vietnam xuất sắc đoạt giải nhất (100.000 USD) với dự án về giải pháp eMagicEyes - nền tảng hỗ trợ AI hướng đến vận hành thông minh và an toàn chủ động, bằng cách kết hợp giữa chuyên môn con người và công nghệ thị giác máy tính.

Đội Viet Dynamic đoạt giải nhì (75.000 USD) với giải pháp nhà máy thông minh và ứng dụng AI trong sản xuất, giúp tối ưu hiệu quả sản xuất.

Cuối cùng đội Enfarm Agritech đoạt giải ba (50.000 USD) với giải pháp công nghệ cảm biến đất tiên tiến và trợ lý AI cho nông nghiệp công nghệ cao.

Các đội nhận giải thưởng với tổng trị giá 225.000 USD từ Tập đoàn Qualcomm. Ảnh: Hạ Quyên

Năm nay, ban tổ chức còn trao thêm giải thưởng Innovation Award trị giá 20.000 USD cho đội Seamorny nhằm ghi nhận giải pháp đột phá, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

Tập đoàn Qualcomm cho biết, các đội vào vòng chung kết cuộc thi đã giới thiệu những giải pháp công nghệ tiên tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, IoT, robot, công nghệ nông nghiệp bền vững, thành phố thông minh và EdTech. Tất cả các đội thắng giải sẽ được gia nhập mạng lưới đổi mới toàn cầu của Qualcomm, theo đó mở rộng cơ hội tham gia triển lãm thương mại quốc tế và hợp tác cùng khách hàng tiềm năng.

Ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn Qualcomm chia sẻ thêm rằng, đây là năm chứng kiến chất lượng hồ sơ tham dự cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó có tới 80% các startup lọt vào vòng chung kết tập trung vào phát triển công nghệ AI.

“Được bảo hộ thông qua đăng ký bằng sáng chế, các công ty này đang tiên phong trong nhiều lĩnh vực như IoT, robot, AI marketing, EdTech, trải nghiệm khách hàng thông minh, sản xuất thông minh và công nghệ nông nghiệp bền vững. Các giải pháp này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn mở ra các ngành công nghiệp mới, tạo việc làm và củng cố vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ quốc tế”- ông Sudeepto Roy nói.

Cũng theo đơn vị này, cuộc thi QVIC đã xác định sẽ tập trung “nuôi dưỡng” các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vừa và nhỏ đang nghiên cứu, thiết kế những sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, 5G, Internet vạn vật (IoT), robot... cùng nhiều giải pháp công nghệ đột phá khác.

Thông qua chương trình, các startup có cơ hội tận dụng nền tảng và công nghệ di động tiên tiến của Qualcomm Technologies để phát triển sản phẩm. Đặc biệt, nhờ ưu đãi nộp bằng sáng chế, đến nay các công ty khởi nghiệp tham gia QVIC đã nộp hơn 101 đơn xin cấp bằng sáng chế, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong việc bảo hộ sáng tạo và nâng cao giá trị thương mại hóa.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ nhìn nhận, trong hành trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam, tài năng công nghệ chính là nguồn lực chiến lược quyết định vị thế của chúng ta trên bản đồ công nghệ thế giới.

Theo ông Quất, QVIC không chỉ là một cuộc thi, mà còn là điểm khởi phát cho làn sóng đầu tư vào nhân lực công nghệ cao, truyền cảm hứng để nhiều tập đoàn và doanh nghiệp chung tay thúc đẩy đổi mới sáng tạo.