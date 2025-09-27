4 loại cà phê được chứng minh là cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên 27/09/2025 14:51

(PLO)- Một tách cà phê buổi sáng không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn có thể cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên.

Việc thêm các gia vị như nghệ, dầu ô liu và các thành phần khác vào cà phê có thể cải thiện mức năng lượng, tiêu hóa, sức khỏe tim mạch... Dưới đây là một số loại cà phê mà bạn có thể uống để cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên.

Một tách cà phê buổi sáng không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn có thể cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Cà phê nghệ

Thêm nghệ vào cà phê đã được chứng minh cải thiện sức khỏe, nhờ vào hợp chất curcumin:

Chống viêm: Curcumin có thể làm giảm viêm trong các tình trạng như viêm khớp, xơ vữa động mạch và bệnh viêm ruột (IBD).

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Curcumin có thể ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, trong khi caffeine trong cà phê cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ giảm cân: Thường xuyên thêm nghệ vào cà phê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy chất béo, giúp giảm cân nặng và vòng eo.

Cà phê nấm

Mặc dù cần thêm nghiên cứu, cà phê nấm có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe:

Giảm nồng độ cortisol: Nấm chứa chất thích nghi (adaptogens), giúp giảm nồng độ cortisol để đáp ứng với căng thẳng, bảo vệ chống lại tình trạng viêm mãn tính, rối loạn chuyển hóa và ung thư.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa: Chất chống oxy hóa có trong nấm và cà phê bảo vệ chống lại tổn thương tế bào, có thể ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Tăng cường năng lượng: Một số loại nấm và caffeine trong cà phê ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, giúp bạn tỉnh táo, tập trung và tràn đầy năng lượng.

Cà phê mây

Sự kết hợp giữa nước dừa và cà phê espresso tạo nên cà phê mây với nhiều lợi ích sức khỏe:

Giữ nước cho cơ thể: Nước dừa chứa nhiều chất điện giải, có thể giúp thay thế lượng chất lỏng bị mất trong quá trình tập thể dục.

Cải thiện chức năng nhận thức: Hàm lượng caffeine trong cà phê đá có thể tăng cường trí nhớ, giúp bạn tập trung, tỉnh táo và đưa ra quyết định tốt hơn.

Giảm huyết áp: Một nghiên cứu cho thấy những người uống nước dừa hàng ngày trong bảy ngày đã giảm huyết áp đáng kể.

Cà phê dầu ô liu

Uống cà phê dầu ô liu có thể cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên:

Giúp bạn sống lâu hơn: Những người tiêu thụ hơn nửa thìa dầu ô liu mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh Alzheimer và tử vong liên quan đến đường hô hấp.

Cải thiện các triệu chứng trầm cảm: Những người bị trầm cảm nặng thấy các triệu chứng được cải thiện đáng kể sau khi tiêu thụ 1,7 thìa dầu ô liu mỗi ngày trong 52 ngày.

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột: Dầu ô liu nguyên chất có thể cải thiện đáng kể tình trạng đầy hơi, táo bón, đi ngoài không hết phân và buồn đại tiện.