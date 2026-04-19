5 dự án giao thông ở phía Đông TP.HCM sắp được hoàn thành 19/04/2026 12:32

(PLO)- TP.HCM đang nỗ lực đẩy nhanh các dự án giao thông, đáng chú khu vực phía Đông TP.HCM sẽ có 5 dự án hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027.

5 dự án giao thông ở khu vực phía Đông TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ gồm: Dự án xây dựng nút giao An Phú; nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao Xa lộ Hà Nội); nâng cấp mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh và đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường Lã Xuân Oai); cải tạo, nâng cấp đường Liên Phường; mở rộng đường Xa lộ Hà Nội, đoạn từ Ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức hợp đồng BOT.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, nâng cao diện mạo đô thị TP.HCM.

TP.HCM đang triển khai loạt công trình cấp bách

Theo Sở Xây dựng TP, trong giai đoạn 2026-2030, TP tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 125 công trình, dự án giao thông kết nối vùng, giảm ùn tắc giao thông, giải quyết các điểm nghẽn giao thông tại TP với tổng mức đầu tư khoảng 715.773 tỉ đồng.

Trong đó có danh mục 62 công trình, dự án trọng điểm, cấp bách đang triển khai thi công với tổng mức đầu tư khoảng 313.023 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ở khu vực phía Đông TP.HCM đang triển khai loạt công trình trọng điểm sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027 như nút giao An Phú, mở rộng đường Hoàng Hữu Nam, mở rộng đường Lã Xuân Oai...

Về nút giao An Phú, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết đang bám sát tiến độ, nhiều hạng mục được hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả - giảm ùn ứ đáng kể.

Đặc biệt dịp lễ 30-4 này, TP sẽ tiếp tục thông nhánh cầu N3 kết nối với đường Đồng Văn Cống sẽ giảm ùn ứ đáng kể khu vực nút giao An Phú, các phương tiện di chuyển vào khu vực cảng Cát Lái nhanh hơn.

Dự án nút giao An Phú đang được tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: ĐT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái cho biết dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam góp phần phục vụ kết nối với Bến xe Miền Đông mới, Depot Long Bình, các khu dân cư mới và các công trình công cộng khu vực.

Hiện dự án đạt khoảng 85%, bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, chủ đầu tư đã tiếp nhận 140/145 mặt bằng, các trường hợp còn lại sẽ được cưỡng chế trong thời gian tới. Nếu được bàn giao mặt bằng trong năm nay, đơn vị thi công sẽ đưa dự án hoàn thành trong năm 2026.

Tương tự, dự án mở rộng đường Lã Xuân Oai cũng đang được chủ đầu tư bám sát tiến độ, thực hiện thi công mở rộng và thay thế hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường Liên phường, Sở Xây dựng cho biết tiến độ đạt 81%. Dự án được mở rộng lên 30 m, hiện còn vướng khoảng 200 m chưa thể hoàn thành. TP sẽ phối hợp với các đơn vị xử lý dứt điểm để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2026-2027.

Dự án đường Liên Phường vẫn đang vướng mặt bằng. Ảnh: NHƯ NGỌC

Về dự án Xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết dự án có chiều dài 15,7 km, khởi công vào tháng 4-2010. Hiện công trình đã hoàn thành toàn bộ đoạn trục chính dài 11,5 km, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học Quốc gia, phần còn lại đang vướng giải phóng mặt bằng do một số hộ dân chưa đồng ý di dời.

Hiện công ty nỗ lực để hoàn chỉnh dự án trong năm 2026-2027. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu dự án Xa lộ Hà Nội 2.

Tình hình giao thông có sự chuyển biến tốt

Theo Sở Xây dựng, từ đầu năm 2026, tình hình giao thông TP có nhiều chuyển biến tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025 do hoàn thành, đưa vào sử dụng một số công trình, hạng mục như thông xe nhánh cầu vượt, hầm chui HC1, HC2 tại nút giao thông An Phú, đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1... Vận tốc trung bình đạt 34,9 km/h.

Tuy nhiên, thông tin về ùn tắc giao thông vẫn còn khá cao, một số tuyến đường có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể.

Khu vực cửa ngõ phía Đông có vận tốc trung bình khoảng 35km/h. Ảnh: ĐT

Sở Xây dựng đánh giá hiện nay mật độ lưu thông cao trong khi hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, chưa hình thành theo quy hoạch.

Tuy nhiên, với nhiều giải pháp công trình, phi công trình, cùng với việc tổ chức phối hợp tốt với các lực lượng chức năng đã giúp tối ưu vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu; đạt mục tiêu kìm hãm và kéo giảm ùn tắc giao thông.

Đặc biệt thời gian qua, một số dự án lớn, quan trọng, cấp bách của TP đã được Quốc hội, Thành ủy, HĐND TP, UBND TP quan tâm, ưu tiên nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng.

Từ đó, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển mới hệ thống hạ tầng giao thông chưa tương xứng và không theo kịp sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông, vẫn còn một số vướng mắc.

Đơn cử như nguồn vốn ngân sách dự kiến bố trí cho đầu tư hệ thống hạ tầng của TP giai đoạn 2026-2030 chưa đáp ứng đủ nhu cầu, dự kiến cân đối được khoảng 975.1202 tỉ đồng trên nhu cầu 3.167.222 tỉ đồng (đạt 31%).

Một số dự án, công trình trọng điểm tiến độ thi công còn chậm theo kế hoạch đề ra như một số gói thầu thuộc các dự án Vành đai 3, dự án xây dựng nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy... Nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài; phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công phức tạp; việc khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng (cát, đá,...).

Để giải quyết vấn đề trên, bên cạnh các dự án cấp bách đang được triển khai, TP.HCM đề xuất danh mục 63 dự án, công trình trọng điểm, cấp bách dự kiến khởi công, hoàn thành giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư khoảng 402.749 tỉ đồng.

Trong đó, nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 227.637 tỉ đồng, nhu cầu vốn khác (BT, BOT, Trung ương, ...) và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2031-2035 khoảng 175.112 tỉ đồng.



