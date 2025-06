5 tháng đầu năm, giá vàng tăng 35,37% 06/06/2025 14:19

(PLO)- Chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 10,47% so với tháng trước; tăng 45,95% so với cùng kỳ năm trước và tăng 35,25% so với tháng 12-2024 và trong 5 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng tới 35,37%.

Tại báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5, do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6-6 cho biết giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Giá vàng tăng gần 11% so với tháng trước

Tính đến ngày 28-5, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.305,71 USD/ounce, tăng 2,66% so với tháng 4. Nguyên nhân được chỉ ra là bất ổn chính trị toàn cầu và lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ở thị trường trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 10,47% so với tháng trước; tăng 45,95% so với cùng kỳ năm trước và tăng 35,25% so với tháng 12-2024.

Bình quân 5 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 35,37%.

5 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 35,37%. Ảnh: Minh Trúc

Còn giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28-5, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 99,94 điểm, giảm 0,82% so với tháng trước do nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất sau khi kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu yếu đi và lạm phát hạ nhiệt.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.147 VND/USD, tăng 0,68% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán nhập khẩu tăng.

Nhìn chung, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5 tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,59% so với tháng 12-2024. Bình quân 5 tháng đầu năm tăng 3,35%.

Giá thuê nhà, giá điện tăng làm CPI tăng

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Cục Thống kê cho biết, CPI tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước; tăng 1,53% so với tháng 12-2024; tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước.

Lý do chủ yếu do giá thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt và ăn uống ngoài gia đình tăng.

Trong mức tăng 0,16% của CPI tháng 5, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; chỉ có 1 nhóm có chỉ số giá giảm.

Đáng chú ý nhóm tăng mạnh nhất là Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, tăng 0,73%. Chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thuê nhà, giá điện sinh hoạt tăng, giá nước sinh hoạt tăng.

Nhóm tăng mạnh tiếp theo là Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, tăng 0,43%. Chủ yếu do một số mặt hàng như đồ trang sức tăng theo giá vàng trong nước và thế giới; hàng chăm sóc cơ thể; túi xách, va ly, ví tăng...

Riêng nhóm giao thông giảm giảm chủ yếu do chỉ số giá dầu diezen giảm; chỉ số giá xăng giảm do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,10% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,21% của CPI bình quân chung.