5 thực phẩm nên ăn để tăng đề kháng, chống tác hại ô nhiễm không khí 10/11/2025 18:24

(PLO)- Rau bina, nghệ và nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng khác được chuyên gia khuyến nghị bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe phổi, gan và hệ miễn dịch.

Trước cuộc khủng hoảng sức khỏe do ô nhiễm, không khí độc hại đang gây áp lực lên toàn bộ cơ thể, ngoài các vấn đề về hô hấp.

Trong khi giải pháp lắp đặt máy lọc không khí chỉ là chống đỡ từ bên ngoài, việc bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng để hỗ trợ cơ thể từ bên trong mới là chìa khóa quan trọng.

Bông cải là thực phẩm giàu dinh dưỡng khác được chuyên gia khuyến nghị bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe phổi, gan và hệ miễn dịch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Thực phẩm bổ sung vào chế độ ăn uống, đặc biệt trong thời gian ô nhiễm gia tăng, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe phổi, gan và hệ miễn dịch tổng thể.

Để làm rõ nên đưa những loại thực phẩm nào vào chế độ ăn, chuyên gia dinh dưỡng Payal Sharma (Bệnh viện chuyên khoa Dharamshila Narayana, Delhi-Ấn Độ) đã chia sẻ những phân tích quan trọng.

Bà Payal Sharma giải thích: “Tác nhân gây căng thẳng vô hình, hay còn gọi là ô nhiễm, có thể làm suy yếu sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách. Bao gồm làm suy yếu hệ miễn dịch hoặc gây tổn thương oxy hóa ở phổi và gan, khiến cơ thể dễ bị tổn thương”.

Việc tránh xa ô nhiễm hoàn toàn là điều gần như không thể. Chuyên gia lưu ý: “Thực phẩm chúng ta ăn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể đối phó với căng thẳng liên quan đến ô nhiễm”.

Để chống lại căng thẳng do ô nhiễm, thực phẩm cần chứa các phân tử giúp lọc bỏ độc tố. Bà Payal cho biết: “Một số loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và hợp chất tự nhiên hỗ trợ quá trình giải độc, bảo vệ tế bào và tăng cường sức khỏe cho các cơ quan như phổi và gan”. Dưới đây là 5 loại thực phẩm chống ô nhiễm nên ăn hàng ngày.

Rau bina

Rau lá xanh này nên được bổ sung vào chế độ ăn vì nó chứa vitamin C, beta-carotene và magie. Tất cả đều có tác dụng giảm stress oxy hóa do ô nhiễm không khí gây ra. Chất diệp lục trong rau bina còn hỗ trợ quá trình giải độc và tăng cường sức khỏe phổi. Thường xuyên sử dụng rau bina giúp cơ thể kiểm soát tốt hơn các tác hại do ô nhiễm gây ra.

Amla (Quả lý gai Ấn Độ)

Amla là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào nhất. Nó giúp cơ thể lọc độc tố, tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ quá trình khử nhiễm gan. Uống amla hàng ngày có thể tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại các chất độc hại từ môi trường.

Nghệ

Loại gia vị thiết yếu này mang lại nhiều lợi ích nhờ chứa curcumin. Curcumin là một hợp chất chống viêm mạnh mẽ, giúp chống lại tình trạng viêm nhiễm và tổn thương mô do ô nhiễm. Hợp chất này cũng có tác dụng hỗ trợ chức năng gan.

Quả óc chó

Chất béo lành mạnh cũng giúp chống lại tác hại của ô nhiễm. Chuyên gia khuyên: “Ăn một nắm quả óc chó mỗi ngày có thể hỗ trợ đáng kể cho cơ thể bạn trong việc đối phó với căng thẳng liên quan đến ô nhiễm”. Vì óc chó có chứa axit béo omega-3, chúng giúp giảm viêm và bảo vệ phổi khỏi tác hại oxy hóa.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng thiết yếu như sulforaphane và vitamin E. Hai chất này kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên của cơ thể. Chúng giúp loại bỏ độc tố trong không khí và tăng cường hệ thống chống oxy hóa tổng thể.