6 thực phẩm giúp nam giới chấm dứt nỗi lo chuột rút trong thể thao 30/10/2025 09:04

(PLO)- Có nhiều nguyên nhân gây chuột rút cơ, trong đó phổ biến nhất là do căng cơ hoặc gắng sức quá mức.

Tuy nhiên, các yếu tố lối sống như mất nước, mất cân bằng điện giải và giãn cơ không đúng cách cũng làm tăng nguy cơ gặp phải tác dụng phụ khó chịu này. Chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống và lối sống đơn giản, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ bị chuột rút cơ do tập luyện.

Quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào kali và magiê, hai loại khoáng chất giúp giảm nguy cơ chuột rút. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là những thực phẩm tốt nhất và các chiến lược lối sống hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ này.

Chuối

Chuối không chỉ là nguồn năng lượng tiêu hóa nhanh mà còn cung cấp 11% Giá trị hàng ngày (DV) kali cho nam giới và 14% cho nữ giới. Mặc dù các nghiên cứu còn hạn chế, các chuyên gia vẫn khuyên nên thêm một quả chuối vào chế độ ăn trước khi chạy hoặc tập luyện nếu bạn thường xuyên bị chuột rút cơ. Chuối cũng có thể thưởng thức trong sinh tố hoặc bánh kếp.

Quả bơ

Quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào kali và magiê, hai loại khoáng chất giúp giảm nguy cơ chuột rút. Đáng chú ý, bơ thậm chí còn chứa nhiều kali hơn cả chuối, cung cấp gần 15% giá trị hàng ngày trong một quả bơ nguyên quả. Chuyên gia gợi ý nên thêm nửa quả bơ từ 1 đến 2 giờ trước khi tập luyện. Bơ là một loại thực phẩm bổ dưỡng, có thể dùng kèm với bánh mì nướng, salad, bát ngũ cốc hoặc nghiền thành món guacamole.

Dưa hấu

Theo chuyên gia dinh dưỡng thể thao, ăn dưa hấu vào những ngày nóng nực là một món ăn nhẹ giải khát giúp ngăn ngừa chuột rút cơ bắp, vì dưa hấu chứa khoảng 92% là nước và chứa kali. Hàm lượng nước cao trong dưa hấu giúp duy trì trạng thái hydrat hóa và có thể ngăn ngừa chuột rút cơ bắp liên quan đến tình trạng mất nước.

Khoai lang

Chuyên gia lưu ý rằng khoai lang là một loại thực phẩm giàu chất điện giải. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Chuyên gia lưu ý rằng khoai lang là một loại thực phẩm giàu chất điện giải, bao gồm kali và magiê giúp giảm chuột rút cơ. Khoai lang cũng là nguồn carbohydrate tiêu hóa chậm, rất tốt để thưởng thức trước khi tập luyện sức bền. Khoai lang là một loại thực phẩm đa năng để bổ sung thêm kali và magiê vào bữa ăn, ngon khi nướng trong lò, trộn với salad hoặc nghiền.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina và cải cầu vồng rất giàu các chất dinh dưỡng hỗ trợ các cơn co thắt cơ khỏe mạnh. Bởi chúng cung cấp magiê và canxi, những chất điện giải quan trọng giúp cơ bắp hoạt động và giảm chuột rút. Rau lá xanh cũng giàu nitrat, một hợp chất có thể tăng cường lưu lượng máu đến cơ. Nên thưởng thức cải xoăn, rau bina, cải cầu vồng và cải xanh trong món salad hoặc xào như món ăn kèm.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua đã lọc (kiểu Hy Lạp) là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, rất cần thiết cho quá trình phục hồi cơ bắp và có thể giúp ngăn ngừa chuột rút sau khi tập thể dục. Sữa chua cũng cung cấp các khoáng chất điện giải, bao gồm canxi, phốt pho, magiê và kali, giúp giảm chuột rút cơ liên quan đến tập thể dục. Nên thêm sữa chua đã lọc (kiểu Hy Lạp) vào sinh tố hoặc dùng trong món parfait với trái cây và các loại hạt.