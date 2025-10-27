5 thực phẩm cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc bệnh tim 27/10/2025 14:21

(PLO)- Bác sĩ Tim mạch Krishna Kumar (Ấn Độ) chỉ rõ 5 nhóm thực phẩm cần tránh và đưa ra lời khuyên chuyên môn để bảo vệ sức khỏe trái tim.

Tiến sĩ Krishna Kumar, bác sĩ Tim mạch tại Bệnh viện Vasavi, nhận định có mối liên hệ mật thiết giữa chế độ ăn uống và sức khỏe tim mạch. Theo ông, thói quen ăn uống hàng ngày có thể vô tình làm tăng nguy cơ đau tim và các biến cố tim mạch.

Thực phẩm chứa nhiều Natri (Muối) cần hạn chế. Ảnh: PL.

"Nhiều người chỉ chú trọng đến lượng thức ăn mà bỏ qua chất lượng thực phẩm. Việc ưu tiên sự tiện lợi hơn dinh dưỡng khiến chúng ta đưa ra những lựa chọn gây hại thầm lặng cho sức khỏe tim mạch", Tiến sĩ Kumar nhấn mạnh.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm mà Tiến sĩ Kumar cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim:

Thực phẩm chứa nhiều Natri (Muối)

Nguy cơ: Tiêu thụ quá nhiều natri là nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp – một yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim.

Nguồn quen thuộc: Thực phẩm chế biến sẵn, súp đóng hộp, dưa muối, các loại hạt có muối.

Lời khuyên chuyên môn: Ưu tiên nguyên liệu tươi và tự nấu ăn. Sử dụng thảo mộc và gia vị để nêm nếm thay vì muối.

Chất béo không bão hòa (Trans Fat)

Nguy cơ: Tiêu thụ quá nhiều chất béo không bão hòa (thường có trong đồ chiên và đồ nướng công nghiệp) có thể làm tăng mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, gây xơ vữa động mạch.

Nguồn quen thuộc: Đồ ăn vặt chiên rán, bơ thực vật (margarine) và các loại bánh ngọt.

Lời khuyên chuyên môn: Chọn chất béo lành mạnh hơn. Sử dụng dầu ô liu hoặc quả bơ với lượng nhỏ. Tuyệt đối tránh đồ chiên rán.

Carbohydrate đơn giản

Nguy cơ: Tiêu thụ ngũ cốc tinh chế làm tăng đột ngột lượng đường trong máu, dẫn đến tình trạng kháng insulin và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường (Diabetes) – một yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim.

Nguồn quen thuộc: Gạo trắng xay xát kỹ, bánh mì trắng, đồ ăn nhẹ nhiều đường.

Lời khuyên chuyên môn: Bổ sung ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn, như gạo lứt, bánh mì nâu hoặc lúa mì nguyên cám. Những lựa chọn này giàu dinh dưỡng và giúp no lâu.

Đồ uống có đường

Nguy cơ: Uống đồ uống có đường thường xuyên dẫn đến béo phì và hội chứng chuyển hóa. Cả hai tình trạng này đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nguồn quen thuộc: Nước ngọt, trà, cà phê có đường, các sản phẩm từ sữa hàm lượng đường cao.

Lời khuyên chuyên môn: Thay thế bằng nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước ép trái cây tự nhiên không đường. Cắt giảm "calo rỗng" mang lại lợi ích lớn cho cơ thể.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (Đồ ngọt)

Nguy cơ: Mặc dù mang lại cảm giác thỏa mãn tức thời, đồ ngọt thường có chỉ số đường huyết cao, dễ dẫn đến cảm giác thèm ăn và ăn quá nhiều, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Nguồn quen thuộc: Kẹo, bánh ngọt và các món tráng miệng nhiều đường.

Lời khuyên chuyên môn: Hãy thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt bằng trái cây tươi hoặc các món tráng miệng lành mạnh được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên.