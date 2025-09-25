6 người lãnh án vì đe dọa, cưỡng ép đòi nợ 25/09/2025 16:24

(PLO)- HĐXX nhận định rằng khi con nợ không trả nợ, các bị cáo nên khởi kiện để đòi; tuy nhiên các bị cáo đã sử dụng vũ lực để cưỡng ép đòi nợ là vi phạm pháp luật.

Ngày 25-9, TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Võ Đại Đức Thiên 9 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù tội cố ý gây thương tích và 2 năm tù tội giữ người trái pháp luật. Tổng hình phạt bị cáo Thiên phải thi hành là 13 năm tù.

Cùng về tội giữ người trái pháp luật và tội cưỡng đoạt tài sản, tòa phạt các bị cáo: Bùi Viết Quân tổng mức án 9 năm 6 tháng tù; phạt Lê Minh Thiện tổng mức án 10 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo Lâm Minh Nghĩa, Ngô Trung Hiếu và Võ Ngọc Thuận mỗi bị cáo lãnh tổng mức án 11 năm tù về hai tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Tại phiên tòa, chỉ có bị cáo Quân thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại cho rằng họ không phạm tội cưỡng đoạt tài sản mà chỉ đi đòi nợ; không phạm tội giữ người trái pháp luật.

HĐXX nhận định rằng đáng lý khi D (con nợ) không trả nợ, các bị cáo nên khởi kiện để đòi quyền lợi. Tuy nhiên, các bị cáo đã đe dọa, sử dụng vũ lực để cưỡng ép trả nợ là vi phạm pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định: Năm 2023, Hiếu lên Đắk Lắk chơi, quen ND. Sau đó, Hiếu rủ thêm Thiên và nhiều người khác góp tiền để cùng D mua bán cây keo. Sau đó, nhóm này góp tổng cộng 340 triệu đồng đưa cho D để kinh doanh cây keo.

Do chờ đợi lâu không thu hoạch được cây keo, nhóm của Thiên yêu cầu rút vốn.

D hứa sẽ trả lại số tiền 340 triệu đồng đã góp và 50 triệu đồng chi phí đi lại, ăn uống. Sau đó, D đã trả cho nhóm của Thiên tổng 135 triệu đồng, số tiền còn lại D hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả.

Tính đến ngày 26-5-2024, D còn nợ nhóm của Thiên 255 triệu đồng. 14 giờ ngày 28-5-2024, Thiên tấn công D gây thương tích. D hoảng sợ và chuyển trả thêm 10 triệu đồng.

Cả nhóm Thiên ép D lên ô tô, chở đi trên các tuyến đường tại TP Buôn Ma Thuột (cũ), nhằm đe doạ, ép trả nợ...

Vợ của D đã trình báo công an. Còn nhóm của Thiên sau khi nhận thêm 30 triệu đồng vẫn tiếp tục đe doạ, gây áp lực, buộc D phải trả thêm tiền.

Khi cả nhóm chở D đến đường Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột (cũ) để lấy thêm 30 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang...