Ăn sạch sống khỏe

8 dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng qua lời cảnh báo của bác sĩ

(PLO)- Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi (AIIMS, Harvard và Stanford), cơ thể con người thường phát ra những tín hiệu tinh tế khi thiếu hụt dinh dưỡng, đôi khi sớm hơn cả các xét nghiệm y khoa.

Việc lắng nghe những dấu hiệu này có thể giúp phát hiện và can thiệp y tế kịp thời. Dưới đây là 8 dấu hiệu phổ biến báo hiệu cơ thể đang thiếu hụt dinh dưỡng.

8 dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng qua lời cảnh báo của bác sĩ.png
PHƯƠNG LÊ
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Theo Hindustantimes
Tin liên quan

từ khóa

#Thiếu hụt dinh dưỡng #Dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng #Cảnh báo thiếu hụt dinh dưỡng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm