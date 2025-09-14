8 dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng qua lời cảnh báo của bác sĩ

Việc lắng nghe những dấu hiệu này có thể giúp phát hiện và can thiệp y tế kịp thời. Dưới đây là 8 dấu hiệu phổ biến báo hiệu cơ thể đang thiếu hụt dinh dưỡng.
Theo Hindustantimes
(PLO)- Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi (AIIMS, Harvard và Stanford), cơ thể con người thường phát ra những tín hiệu tinh tế khi thiếu hụt dinh dưỡng, đôi khi sớm hơn cả các xét nghiệm y khoa.
