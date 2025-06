8 phường, xã mới ở Bình Dương bắt đầu vận hành thử nghiệm 09/06/2025 14:49

Ngày 9-6, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến 8 phường, xã trọng điểm tại các huyện, thành phố để kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, Trung tâm phục vụ hành chính công.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương kiểm tra, khảo sát tại phường Tây Nam (mới). Ảnh: HUỲNH THỦY

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến kiểm tra, khảo sát tại phường Bình Dương (trụ sở phường Hòa Phú hiện nay), phường Thuận Giao (trụ sở phường Bình Chuẩn hiện nay), phường Tân Uyên (trụ sở UBND TP Tân Uyên hiện nay), xã Bắc Tân Uyên (trụ sở UBND huyện Bắc Tân Uyên hiện nay), phường Tân Đông Hiệp (trụ sở phường Tân Bình hiện nay), phường Tây Nam (trụ sở phường An Tây hiện nay), xã Thanh An (trụ sở xã Thanh An hiện nay), xã Trừ Văn Thố (trụ sở xã Cây Trường II hiện nay).

Đây là các phường, xã trọng điểm của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu từ hôm nay (9-6) sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Tại trụ sở UBND phường An Tây (dự kiến là trụ sở UBND phường Tây Nam mới) ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã đến kiểm tra và khảo sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lộc đề nghị phường Tây Nam cần bố trí các phòng làm việc hợp lý, phần ánh sáng cần được trang bị thêm. Phòng làm việc cho MTTQ và các đoàn thể cần bố trí cho phù hợp…

Phường Tây Nam sẽ thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Tây (TP Bến Cát), xã Thanh Tuyền (trừ ấp Đường Long) và 2 ấp Kiến An, Hố Cạn thuộc xã An Lập (huyện Dầu Tiếng).

Phường Tây Nam có địa bàn rộng, có diện tích tự nhiên 11.472,75 ha, với tổng dân số là 62.486 nhân khẩu.

Hiện tại, tại đây đã bố trí bố trí phòng làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể phường Tây Nam, bố trí đầy đủ nhân sự phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tuy nhiên, hiện tại điều kiện cơ sở vật chất chỉ phục vụ được nhu cầu trước mắt, nhưng chưa đảm bảo về lâu dài cho hoạt động của phường Tây Nam. Vì thế, lãnh đạo địa phường đề nghị trang bị thêm cơ sở vật chất để khi phường mới chính thức đi vào hoạt động sẽ đảm bảo hiệu quả.