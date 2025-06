90 ngày đêm làm sạch dữ liệu và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân 04/06/2025 12:43

(PLO)- Đây là kế hoạch vừa được Bộ Công an, Bộ Tư pháp và TAND Tối cao triển khai vào sáng 4-6.

Sáng 4-6, tại Hà Nội, Bộ Công an - Bộ Tư pháp - TAND Tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân từ điểm cầu Bộ Công an tới Công an các địa phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TAND Tối cao, Công an các địa phương tại các điểm cầu…

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Theo báo cáo tại hội nghị, dữ liệu về tình trạng hôn nhân là một trong những thành phần quan trọng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều dịch vụ công thiết yếu như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, giải quyết ly hôn, thừa kế, khai tử, chuyển nhượng tài sản…

Tuy nhiên, trên thực tế, dữ liệu này hiện nay còn thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tốn kém nguồn lực của Nhà nước và xã hội.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CA

Qua đợt cao điểm này, các thông tin kết hôn, ly hôn, tình trạng độc thân sẽ được cập nhật chính xác, kịp thời và đồng bộ trên hệ thống thông tin quốc gia, đồng thời hiển thị công khai, minh bạch trên ứng dụng định danh quốc gia VneID, có giá trị pháp lý và được cơ quan có thẩm quyền xác thực, bảo đảm độ tin cậy cao.

Nhờ đó, người dân sẽ không còn phải mất thời gian đi lại nhiều lần để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, xã hội, góp phần giảm thiểu tối đa giấy tờ, hồ sơ, tránh trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác.

Kế hoạch mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân bắt đầu từ ngày 31-5 đến ngày 31-8 là bước đi hết sức thiết thực.

Kế hoạch đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu kết hôn, ly hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân từ các cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Tòa án với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an; Số hóa và làm sạch các dữ liệu thông tin ly hôn theo bản án, quyết định của Tòa án nhằm cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời hiển thị trên VneID.

Triển khai thí điểm sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch theo quy định của pháp luật; Phối hợp tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan nhằm chính thức công nhận giá trị pháp lý của thông tin hiển thị trên VNeID trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến xác nhận tình trạng hôn nhân, tiến tới bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân truyền thống.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích và đưa ra những kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả cao điểm trên với nội dung như: Đẩy mạnh nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin nhằm tích hợp dữ liệu tư pháp với dữ liệu dân cư; Đẩy mạnh thực hiện việc đối soát, làm sạch dữ liệu kết hôn và tình trạng hôn nhân của công dân; Chuẩn bị các điều kiện cơ bản để thực hiện kết nối, số hoá, làm sạch dữ liệu thông tin tình trạng hôn nhân của công dân...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị các lãnh đạo UBND các địa phương và lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên chỉ đạo hàng đầu trong thời gian tới, đồng thời chủ động xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai tại đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: CA

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TAND Tối cao và các địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nội dung của Kế hoạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng, đủ các nội dung; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các cấp, ngành và người dân hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc làm sạch dữ liệu hôn nhân, đồng thời tạo sự đồng thuận và phối hợp thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TAND Tối cao triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để đồng bộ, cập nhật toàn bộ dữ liệu tình trạng hôn nhân trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên hoàn thành tại các địa phương thí điểm như Hà Nam, Thái Nguyên, Hà Nội.

Đồng thời, triển khai thí điểm việc sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân được số hóa trên VNeID để thay thế giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương thí điểm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để hướng tới xây dựng chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, tạo thuận lợi tối đa cho công dân và doanh nghiệp…