Ai được mượn tài liệu bản gốc trong hồ sơ vụ án lưu trữ tại toà? 15/11/2025 08:04

(PLO)- Theo dự thảo thông tư, đối tượng được mượn tài liệu bản gốc trong hồ sơ vụ án (mượn có thời hạn) là Cơ quan điều tra thuộc VKSND Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã.

TAND Tối cao đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định công tác văn thư, lưu trữ trong TAND (dự thảo 2).

Theo đó, thông tư này quy định các hoạt động về công tác văn thư, lưu trữ trong TAND. Trong đó, có công tác quản lý hồ sơ vụ án của TAND; công tác thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động quản lý, điều hành của các đơn vị thuộc TAND Tối cao và TAND các cấp.

Một bộ hồ sơ vụ án hình sự. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo dự thảo thông tư, nguyên tắc quản lý về văn thư, lưu trữ đối với hồ sơ vụ án, vụ việc trong TAND phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất, liên tục từ khi đơn vị, cá nhân lập hồ sơ hoặc nhận bàn giao cho đến khi chuyển giao cho đơn vị, cá nhân khác nộp vào Lưu trữ cơ quan; tuân thủ các nguyên tắc chung về quản lý hồ sơ nghiệp vụ; bảo đảm bí mật nhà nước và bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ của TAND

Về hồ sơ, tài liệu lưu trữ của TAND gồm các loại hồ sơ vụ án; các hồ sơ quản lý nhà nước; các hồ sơ, tài liệu khác thuộc diện phải lưu trữ theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ.

Trong đó, các loại hồ sơ vụ án gồm: Hồ sơ vụ án hình sự; hồ sơ áp dụng biện pháp hồ lý chuyển hướng; hồ sơ vụ việc dân sự; hồ sơ vụ án hành chính; tiểu hồ sơ giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thủ tục đặc biệt; hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án; xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; hồ sơ thi hành án hình sự; hồ sơ đặc xá; hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo quyết định, hành vi tố tụng; hồ sơ trọng tài thương mại; hồ sơ ủy thác tư pháp, tương trợ tư pháp; các loại sổ nghiệp vụ; các loại hồ sơ vụ án, vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về mượn tài liệu trong hồ sơ vụ án

Đáng chú ý, tại Điều 46 dự thảo quy định về các đối tượng khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu của TAND. Cụ thể, căn cứ các quy định của pháp luật tố tụng và tính đặc thù của hoạt động tư pháp, các đối tượng được khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại TAND được chia theo loại tài liệu.

Đối với tài liệu quản lý nhà nước, đối tượng được sao, chụp tài liệu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong TAND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được sao tài liệu lưu trữ vì mục đích công vụ và các nhu cầu riêng chính đáng.

Tài liệu được sao, chụp là các tài liệu có trong Kho lưu trữ không mang bí mật nhà nước do TAND quản lý. Các đối tượng khác nhau có thể được sao, chụp các tài liệu khác nhau, căn cứ vào các quy định của pháp luật và theo quy định tại Quy chế này.

Còn đối với hồ sơ vụ án và tài liệu trong hồ sơ vụ án, đối tượng được mượn hoặc rút toàn bộ hồ sơ vụ án đối với tài liệu tại Kho lưu trữ TAND Tối cao là các đơn vị thuộc TAND Tối cao và VKSND Tối cao trực tiếp xem xét, giải quyết án. Đối với tài liệu tại Kho lưu trữ các Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao, TAND cấp tỉnh và Tòa án khu vực là các TAND, VKSND cùng cấp; TAND, VKSND cấp trên.

Đối tượng được mượn tài liệu bản gốc trong hồ sơ vụ án (mượn có thời hạn) là Cơ quan điều tra thuộc VKSND Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã.

Đối tượng được trả hoặc rút tài liệu bản gốc là người đứng tên trong các tài liệu được trả hoặc được người đó ủy quyền hợp pháp; cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật. Loại tài liệu được trả gồm: tài liệu thuộc về nhân thân; tài liệu về quyền sử dụng động sản, bất động sản; tài liệu bị thu giữ không phải là tang vật vụ án; tài liệu liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ; các tài liệu khác theo quy định của pháp luật liên quan. Việc trả lại tài liệu bản gốc căn cứ vào quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật và các quy định của pháp luật liên quan.

Cạnh đó, về đối tượng được sao, chụp tài liệu sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật tố tụng và Quy chế này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc TAND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thể được sao, chụp tài liệu lưu trữ của TAND vì mục đích công vụ và các nhu cầu riêng chính đáng.