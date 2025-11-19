Airbnb loay hoay nửa hợp nửa không, cần khung pháp lý rõ ràng hơn 19/11/2025 10:03

(PLO)- Thay vì cấm đoán, các chuyên gia đề xuất người dân vẫn được cho thuê căn hộ Airbnb nếu chấp nhận đóng phí quản lý cao hơn, đăng ký hộ kinh doanh, kê khai thuế và báo cáo thông tin khách thuê hàng ngày.

Liên quan đến số phận pháp lý của loại hình căn hộ Airbnb, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về việc thực hiện mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư trên địa bàn. Trong đó, đề xuất giao đơn vị này sửa đổi các quy định thay vì ban hành hướng dẫn riêng lẻ như kế hoạch ban đầu.

Còn băn khoăn

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, thời gian qua, Sở Xây dựng đã bắt tay vào việc soạn thảo hướng dẫn các điều kiện cần và đủ để căn hộ chung cư được phép kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật. Theo lộ trình được TP giao trước đó, công tác rà soát và công bố danh mục các chung cư đủ điều kiện lẽ ra phải hoàn thành trước ngày 15-9.

Tuy nhiên, tại văn bản báo cáo UBND TP mới nhất, Sở Xây dựng thừa nhận thực tế đang tồn tại hai luồng ý kiến trái chiều. Do đó, sở đề xuất TP giao sở tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ đó, bổ sung các điều, khoản quy định việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn vào quyết định của UBND TP sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 26 về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Nhu cầu khách thuê cao nhưng hiện nay dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn gặp khó khi phần lớn các chung cư vẫn cấm cho thuê. ﻿Ảnh: QH

Như ông Nguyễn Văn Mỹ, đại diện một công ty du lịch, bày tỏ sự không đồng tình với việc cho thuê căn hộ theo giờ như khách sạn. Theo ông Mỹ, mô hình này rất khó quản lý, dễ dẫn đến các tệ nạn xã hội và gây mất an toàn trật tự cho cộng đồng cư dân ổn định, do đó chỉ nên xem xét hình thức cho thuê căn hộ dài ngày.

Ngược lại, ông Nguyễn Vũ, chủ sở hữu một căn hộ gần khu vực trung tâm TP.HCM, chia sẻ câu chuyện thực tế đầy trăn trở. Ông cho biết nhờ nguồn thu từ việc cho thuê căn hộ Airbnb mới có dòng tiền để trả lãi ngân hàng hằng tháng trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Khách thuê chủ yếu là chuyên gia nước ngoài, khách du lịch văn minh; họ thường thuê theo tuần hoặc vài ngày chứ ít khi thuê dài hạn cả năm. Ông Vũ khẳng định khách thuê đều được đăng ký tạm trú, chấp hành đúng nội quy tòa nhà và phần lớn không gây mất trật tự như lo ngại.

“Tôi ủng hộ việc quyết định mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ cho thuê lưu trú ngắn hạn như Airbnb. Quy định này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán công bằng vốn gây bức xúc khi cư dân phải chia sẻ hạ tầng chung như thang máy, hồ bơi với tần suất cao hơn từ khách thuê, trong khi chủ hộ lại có thêm thu nhập” - ông Vũ chia sẻ.

Cần hành lang pháp lý, phát triển kinh tế

Nếu tiếp tục duy trì việc cấm hoặc để tình trạng pháp lý mập mờ kéo dài, hậu quả kinh tế sẽ rất lớn. Dữ liệu từ DKRA Group cho thấy, tại một số chung cư đã áp dụng việc cấm lưu trú ngắn ngày, giá cho thuê đã ghi nhận mức giảm từ 15-20%. Giới chuyên gia cảnh báo diễn biến này sẽ tiếp tục lan rộng, gây áp lực lên thanh khoản và sức hút đầu tư của loại hình căn hộ.

Đại diện cho tiếng nói của người làm dịch vụ, bà Nguyễn Thương Hoài (đại diện cộng đồng cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn tại TP.HCM) cho biết tình trạng hiện nay là tiến thoái lưỡng nan. Phần lớn các chung cư vẫn duy trì việc cấm cho thuê khiến du khách trong nước và quốc tế không thể tiếp cận dịch vụ, trong khi nhu cầu thực tế là rất lớn.

"Nhiều người đã dốc vốn đầu tư căn hộ nay rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Nhà không cho thuê được, doanh thu bằng không trong khi áp lực trả lãi ngân hàng vẫn đè nặng mỗi ngày" - bà Hoài chia sẻ.

Bà Hoài nhấn mạnh rằng cộng đồng này mong mỏi TP sớm ban hành hành lang chính sách rõ ràng. Chỉ khi biết chắc chung cư nào được phép, căn hộ nào đủ điều kiện, người dân mới có cơ sở để tuân thủ và yên tâm kinh doanh.

"Sẽ có hàng ngàn căn hộ bị bỏ phí, không thể cho thuê, gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho xã hội nếu phải dừng hoạt động đột ngột" - bà Hoài lo ngại.

Các chuyên gia đề xuất cơ chế quản lý hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư chứ không cấm đoán. Ảnh: QH

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã chỉ ra những điểm nghẽn trong các quy định hiện hành. Cụ thể, sự thiếu rõ ràng trong định nghĩa cho thuê ngắn hạn đã tạo ra một nghịch lý: Chủ sở hữu cho thuê dài hạn tháng, năm thì được phép nhưng cho thuê ngắn hạn lại bị cấm cản, dù bản chất người thuê đều sử dụng để ở (lưu trú).

HoREA cho rằng điều này là chưa hợp lý và chưa đảm bảo quyền tài sản theo Bộ luật Dân sự.

Do đó, hiệp hội đã kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung cơ chế quản lý hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư vào dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản, yêu cầu chủ nhà phải đăng ký kinh doanh, đảm bảo PCCC và an ninh trật tự.