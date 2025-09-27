Ăn bánh mì, 14 người ở Huế nhập viện 27/09/2025 13:42

(PLO)- 14 người ở Huế phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng một cơ sở.

Ngày 26-9, thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 14 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng một cơ sở.

Ăn bánh mì, 14 người ở Huế nhập viện. Ảnh minh họa: AI

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào ngày 23-9 tại xã Phú Vang. 14 người đã phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Vang và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân có một thai phụ 8 tuần tuổi được chuyển viện với chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân cho biết đều đã ăn bánh mì mua từ cơ sở bánh mì có địa chỉ tại xã Phú Vang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TP Huế đã cử đoàn công tác đến phối hợp với UBND xã Phú Vang để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Hiện tại, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đều đã ổn định. Đã có 9 người được xuất viện về nhà, thai phụ cũng đã ra viện.