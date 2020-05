Công an Đà Nẵng có tân phó giám đốc

Sáng 4-5, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, đã trao quyết định điều động Đại tá Phan Văn Dũng làm Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Phan Văn Dũng. Ảnh: HẢI HIẾU

Đại tá Dũng sinh năm 1966, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông từng là phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng. Tháng 8-2018, sau khi Cảnh sát PCCC được sáp nhập về Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Dũng được điều động về làm phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019.

Hai đơn vị nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an là Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hải Châu. Hai cá nhân nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an là Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn.



Những tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: HẢI HIẾU

Ngoài ra cho 15 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm cũng được nhận giấy khen của Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.