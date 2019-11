Công an thông tin vụ bắt nhân viên TT Hỗ trợ xã hội dâm ô

Trước đó, nhiều bé gái đã viết đơn tố cáo hành vi dâm ô của ông Dũng. Cụ thể, có hai bé gái 14 và 13 tuổi bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM tố cáo ông này nhiều lần dâm ô mình. Cụ thể, người đàn ông này dụ dỗ cho thuốc lá để dâm ô các bé. Theo những gì được kể lại thì người này sờ ngực và vùng kín của các bé vào khoảng 21-23 giờ đêm. Có lần ông còn buộc các bé sờ vùng kín của mình. Các bé gái nhiều lần khóc, bỏ chạy nhưng bị ông giữ lại. Một số bé gái tìm cách báo sự việc cho người có trách nhiệm nhưng bị ông đe dọa. Theo như đơn phản ánh thì nhiều bé gái bị dâm ô và có nhiều bé gái khác chứng kiến. Ngay trong ngày 17-11, sau khi báo chí thông tin sự việc, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH xác minh, xử lý. Cùng ngày, Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Dũng để xem xét, xử lý theo quy định. Lý do là “ông Dũng đã có hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại trung tâm”. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết ông đã nắm bắt được phản ánh và nhanh chóng chỉ đạo làm rõ. “Đây là một nguồn tin mà cơ quan CSĐT phải nắm bắt, xác minh, làm rõ theo đúng luật tố tụng quy định” - ông Phong nói. Và đến chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Dũng để điều tra.