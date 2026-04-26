Một công ty sản xuất đồ nội - ngoại thất ở Gia Lai bốc cháy dữ dội 26/04/2026 10:21

(PLO)- Một công ty chuyên sản xuất đồ nội - ngoại thất ở Gia Lai bốc cháy dữ dội nhiều giờ liền, cột khói bốc lên mù mịt.

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khống chế thành công một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng (lô B6.04, Khu công nghiệp Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Hiện nguyên nhân cháy và thiệt hại đang được thống kê, xác minh làm rõ.

Clip vụ cháy lớn ở Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 26-4, tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng phát hiện cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói cao có thể quan sát từ khoảng cách hơn 3 km.

Đám cháy lớn tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thiệt hại cụ thể chưa được thống kê, song theo nhận định ban đầu của doanh nghiệp có thể lên đến nhiều tỉ đồng.

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng có diện tích hơn 42.000 m², tổng vốn đầu tư trên 146 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội – ngoại thất, sản phẩm nhựa giả mây, cấu kiện kim loại và gia công cơ khí.