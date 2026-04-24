Kịp thời dập đám cháy chung cư ở phường Rạch Dừa 24/04/2026 05:59

(PLO)- Đám cháy bốc lên từ một căn hộ thuộc tầng 16 chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa người dân xuống đất và dập tắt ngọn lửa.

Hơn 19 giờ tối 23-4, người dân phát hiện vụ cháy tại khu chung cư phức hợp, cao ốc văn phòng ở số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bốc lên từ một căn hộ ở tầng 16. Khi phát hiện vụ việc, nhiều cư dân sống cùng tầng và các tầng lân cận đã nhanh chóng chạy xuống dưới.

Đám cháy xảy ra tại chung cư ở số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM. Clip: MXH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Rạch Dừa cùng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (đội tại đường 30-4, phường Rạch Dừa) đã lập tức có mặt. Do vị trí đóng quân không xa hiện trường, lực lượng cứu hỏa sớm tiếp cận, phân luồng giao thông và sử dụng phương tiện chuyên dụng để khống chế đám cháy.

Xe chữa cháy chuyên dụng ở phía trước chung cư. Ảnh: Khánh Nam

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiếp cận tầng 16 để đưa một số người dân ở các căn hộ bên cạnh xuống phía dưới an toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, căn hộ bốc cháy đang khóa cửa, không có người ở nhà.

Lực lượng cứu hộ đưa 2 người, trong đó có một cháu bé từ tầng 16 xuống an toàn. Ảnh: KN

Đến khoảng hơn 20 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.