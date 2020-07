Sáng 29-7, Công an TP Hội An cho biết, thông tin người dân đăng tải trên mạng xã hội nghi ngờ xe khách trung chuyển chở người Trung Quốc sang xe khác để rời khỏi địa phương là không chính xác.



Người trên xe là ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khai thác hải sản cập bến Đà Nẵng. Ảnh: FB

Theo đó, tối 28-7, một tài khoản facebook đăng nội dung: lúc 21 giờ 20 phút, tại ngã tư đường Cửa Đại – Võ Chí Công (TP Hội An), người dân phát hiện một ô tô bảy chỗ ngồi trung chuyển người qua xe khách mang biển số Quảng Ngãi, chạy tuyến phía Bắc.

Tài khoản này cho hay, vì nghi ngờ chiếc xe bảy chỗ chở người Trung Quốc nên người dân cùng nhau chặn lại, báo công an đến làm rõ.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Công an TP Hội An cho biết, sau khi nhận thông tin tình báo, đơn vị đã cử cán bộ đến xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, công an xác định những người này là ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khai thác hải sản xa bờ vừa cập bến Đà Nẵng. Do hiện nay TP Đà Nẵng đang thực hiện chỉ thị 16, những người ngày thuê xe ô tô chở vào Hội An để đón xe khách về Quảng Ngãi.

Những ngư dân vừa đánh bắt ở ngoài khơi vào, không có nguy cơ lây nhiễm nên công an đã đồng ý để họ lên xe về quê.

Từ sự việc trên, Công an TP Hội An hoan nghênh tinh thần đề cao cảnh giác của người dân. Bên cạnh đó, công an cũng khuyến cáo người dân không nên đăng tải thông tin chưa chính xác lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.