Công an TP.HCM nói về tội phạm cướp giật cuối năm

Ngày 12-12, tại buổi cung cấp thông tin về diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, Công an TP đã tổ chức thông tin tình hình tội phạm và phương án tấn công trấn áp từ nay đến tết Nguyên đán.



Hoạt động của các Tổ 363 đã cho thấy hiệu quả trong việc kéo giảm tội phạm đường phố. Ảnh: PLO

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin: Sắp tới Công an TP sẽ tung lực lượng mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong các lễ hội lớn, an toàn đón tết Nguyên đán.

Đại tá Quang cũng cho hay: Trong thời gian qua Công an TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp với nhiều lực lượng phối hợp, trong đó tập trung vào các loại tội phạm thường nổi lên mạnh vào dịp trước, trong và sau tết.

Trong đó, tội phạm cướp giật, trộm cắp vẫn là ưu tiên hàng đầu. Theo Phó Giám đốc Công an TP, trong năm vừa qua, loại hình tội phạm đường phố này đã được kéo giảm.

“Đây là loại tội phạm cần phải tập trung đấu tranh vì gây nhiều bức xúc, bất an trong nhân dân. Không những dịp tết mà cả năm tới, chúng tôi sẽ tập trung để kéo giảm loại tội phạm này” - ông nói.

Ngoài ra, các lực lượng như Tổ 363 hoạt động trên nhiều tuyến đường đã cho thấy có phát huy hiệu quả trong việc phòng, chống các loại tội phạm cướp giật, ngăn chặn các đối tượng sắp gây án.

Công an TP.HCM cũng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vừa bí mật, vừa công khai trong việc quản lý giám sát các đối tượng…, tăng cường lực lượng tuần tra 24/24 giờ.

Theo báo cáo của Công an TP năm 2019, tình hình phạm pháp hình sự đã kéo giảm 8,25%, góp phần vào chỉ số kéo giảm của cả nước. Đây là năm thứ năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự.

Từ đầu năm 2019 đến nay đã điều tra, khám phá 3.080 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (đạt tỉ lệ 76,98%; tăng 1,68% so với cùng kỳ 2018); triệt phá 661 băng, nhóm tội phạm hình sự; bắt 1.188 đối tượng.