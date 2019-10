Truy nã cô gái 18 tuổi vì lừa bạn đi làm gái mại dâm

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, trú tại Phú Thọ) về tội mua bán người.



Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ảnh công an cung cấp.

Hai năm trước, Ánh được một người rủ sang Myanmar làm gái mại dâm để kiếm tiền. Do muốn có người đi cùng, Ánh đã lừa một người bạn sang đây làm nhân viên chia bài tại sòng bạc, nhưng thực chất là làm gái mại dâm.

Tháng 11-2018, Ánh và nạn nhân được người này đưa lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc. Từ đây, cả ba tiếp tục theo đường tiểu ngạch sang Myanmar.

Vào cuộc điều tra, tháng 8-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh vè tội mua bán người. Tuy nhiên, Ánh bỏ trốn.

Công an đề nghị người dân nếu phát hiện ra bị can cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0692196153 hoặc 098661168), Tổng đài 113 - CATP hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.