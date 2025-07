Arsenal được khuyến khích mua ngôi sao trị giá 70 triệu bảng của Real Madrid 06/07/2025 07:01

Arsenal đang tìm cách củng cố đội hình trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi HLV Mikel Arteta nhận thức rằng đội của ông đang tiến rất gần đến chức vô địch Premier League sau 3 lần liên tiếp về nhì. Giám đốc thể thao của Arsenal Andrea Berta muốn tăng cường sức mạnh cho hàng công đã sa sút trong mùa giải 2024 - 2025. Bây giờ, Arsenal được khuyến khích mua ngôi sao trị giá 70 triệu bảng của Real Madrid.

Arsenal vẫn tiếp tục theo đuổi một tiền đạo cánh mới, khi Mikel Arteta và giám đốc thể thao Andrea Berta vẫn muốn thúc đẩy một lựa chọn mới ở vị trí bên trái. Pháo thủ đã không đạt được mục tiêu theo đuổi danh hiệu Premier League mùa giải trước, kém nhà vô địch Liverpool 10 điểm.

Arsenal kết thúc mùa 2024 - 2025 với 74 điểm, ít hơn 15 điểm so với chiến dịch 2023 - 2024, với sự thiếu hiệu quả trong việc ghi bàn cuối cùng đã khiến họ sụp đổ. Đội của HLV Mikel Arteta ghi ít hơn 22 bàn so với mùa trước. Và trong khi Arsenal chỉ thua cùng số trận như đội Liverpool của HLV Arne Slot, thì 14 trận hòa - nhiều hơn năm trận so với Liverpool - cuối cùng đã khiến “pháo thủ” phải trả giá đắt.

Trong nhiều thời điểm ở mùa trước, Arsenal mất Kai Havertz và Bukayo Saka vì chấn thương, khiến Mikel Merino buộc phải chơi với tư cách là tiền đạo. Do đó, việc tăng cường hàng tấn công của Arsenal vào mùa hè này là điều bắt buộc. Lãnh đạo Arsenal đồng thuận rằng cần phải có một số 9 mới. Tiền đạo dự bị Eddie Nketiah đã được Arsenal bán cho Crystal Palace vào mùa hè năm ngoái và không được thay thế, điều mà khi nhìn lại, có lẽ là một sai lầm của Mikel Arteta.

Gyokeres (trái) là mục tiêu lý tưởng cho hàng tiền đạo của Arsenal. ẢNH: EPA

Vì vậy, Berta đã làm việc với cả Benjamin Sesko của RB Leipzig và Viktor Gyokeres của Sporting Lisbon cùng lúc - với hy vọng ký hợp đồng với một tiền đạo có thể ghi được nhiều bàn thắng. Sesko là lựa chọn hàng đầu của Arsenal, nhưng Gyokeres vẫn trong tầm ngắm của “pháo thủ. Có thông tin cho rằng, Arsenal hiện đã sẵn sàng mua cả hai tiền đạo này, miễn là nó phù hợp với những gì Arsenal tin là giá trị hợp lý.

Pháo thủ cũng đang nỗ lực theo đuổi một cầu thủ chạy cánh trái đẳng cấp. Họ có Saka bên cánh phải, nhưng Gabriel Martinelli đã ghi ít bàn thắng hơn ở Premier League trong hai mùa giải gần đây so với chiến dịch 2022 - 2023. Việc Arsenal bán cầu thủ 24 tuổi này vào mùa hè, trong bối cảnh Bayern Munich và Saudi Arabia quan tâm, không phải là không thể.

Eberechi Eze cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal, nhưng họ biết rằng anh thích hoạt động ở vị trí tiền vệ trung tâm, và Crystal Palace muốn điều khoản giải phóng trị giá 68 triệu bảng Anh của Eze được thanh toán.

Arsenal cũng đang theo dõi chặt chẽ Rodrygo của Real Madrid. Cầu thủ người Brazil này có giá khoảng 70 triệu bảng Anh và mức lương mà anh yêu cầu sẽ khiến anh trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất của Arsenal. Không còn nghi ngờ gì nữa, Rodrygo là một mục tiêu đầy tham vọng của Arsenal.

Nhưng giống như Mesut Ozil 12 năm trước, người trở thành bản hợp đồng kỷ lục của CLB khi anh chuyển từ Bernabeu đến Emirates, Rodrygo đang bị gạt sang một bên ở Real Madrid. Và cả nhà vô địch Champions League 15 lần và bản thân cầu thủ này, đều sẵn sàng chia tay nhau.

Là cầu thủ đá chính lâu năm dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Rodrygo lại không được đảm bảo một suất đá chính dưới thời HLV Xabi Alonso tại FIFA Club World Cup 2025 đang diễn ra. HLV Xabi Alonso đang thử nghiệm các hệ thống mới khi ông muốn tạo dấu ấn của mình.

Alonso thay đổi đội hình giữa 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3 và 3-4-2-1 trong suốt thời gian Real Madrid đá giải FIFA Club World Cup. Nhưng bất chấp các vấn đề sức khỏe khiến Kylian Mbappe không thể ra sân, Rodrygo vẫn trở thành người ngoài cuộc của Real Madrid tại Club World Cup.

Rodrygo chưa ra sân kể từ trận mở màn gặp Al Hilal, khi anh bị thay ra ở phút 65. Rodrygo bị bỏ lại trên băng ghế dự bị trong trận Real Madrid gặp Pachuca, anh chỉ chơi được hơn 20 phút trong trận gặp Salzburg, trước khi bị bỏ lại trên băng ghế dự bị trong suốt trận thắng Juventus ở vòng 16 đội.

Với việc HLV Xabi Alonso muốn Real Madrid ít phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao và tập trung hơn vào sự thống trị trận đấu liên tục so với người tiền nhiệm Ancelotti, nó khiến Rodrygo ngày càng giống như "vật tế thần".

Arsenal được khuyến khích mua ngôi sao trị giá 70 triệu bảng của Real Madrid là Rodrygo. ẢNH: EPA

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Alonso cho rằng, ông không thể tạo ra một đội hình cân bằng cho cả 4 ngôi sao Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr và Jude Bellingham đều có mặt trên sân. Alonso đã đưa Arda Guler vào hàng tiền vệ, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ này là người kế thừa Luka Modric để giúp đội bóng kiểm soát tốt hơn cùng với Fede Valverde, người đã trở lại vị trí sở trường sau khi dành phần lớn thời gian ở vị trí hậu vệ cánh trong mùa giải trước. Sau đó, Alonso còn có Franco Mastantuono để cân nhắc.

HLV Xabi Alonso cho đến nay vẫn rất khéo léo khi trả lời về vai trò của Rodrygo tại Real Madrid, khẳng định "anh ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng". Nhưng bằng chứng trên sân cỏ đã cho thấy điều ngược lại.

Rodrygo ngày càng nhận thức rằng những ngày tháng của anh ở Real Madrid có thể sắp kết thúc. Nhưng Rodrygo muốn xem mọi thứ tiến triển như thế nào trong mùa hè và không muốn vội vã đưa ra quyết định quá sớm. Arsenal cũng sẵn sàng chơi trò chờ đợi. Nhưng Arsenal vẫn có cơ hội rất lớn đưa Rodrygo đến Premier League.