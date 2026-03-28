Ba lưu ý quan trọng giúp người mua xe lần đầu tiết kiệm chi phí 28/03/2026 19:13

(PLO)- Bên cạnh yếu tố tài chính và thời gian, việc chọn lựa một mẫu xe phù hợp đóng vai trò then chốt cho trải nghiệm tương lai, song những người mua xe lần đầu vẫn khó tránh khỏi một số sai lầm cơ bản.

Hãy lưu ý các vấn đề sau để việc mua xe lần đầu trở nên dễ dàng và tích cực hơn.

Bạn hãy nghiên cứu kỹ trước khi đồng ý mua xe vì một số tùy chọn rất tốn kém. Ảnh: AI.



Xác định tổng chi phí sở hữu

Đa số người mua xe lần đầu chỉ nhìn vào giá niêm yết tại đại lý. Họ có thể tự tính toán số tiền trả góp hàng tháng nhưng chưa xem xét các yếu tố khác cấu thành chi phí thực tế.

Tại đại lý, nhân viên bán hàng sẽ giới thiệu các tùy chọn bổ sung và phiên bản trang bị. Bạn hãy nghiên cứu kỹ trước khi đồng ý vì một số tùy chọn rất tốn kém.

Bạn cần tìm hiểu phí bảo hiểm cho chiếc xe định mua. Phí bảo hiểm cho người lái xe lần đầu thường cao hơn do yếu tố độ tuổi và kinh nghiệm. Một số loại xe như xe hạng sang, xe thể thao châu Âu thường có phí bảo hiểm và chi phí sửa chữa rất cao. Ví dụ, chi phí sửa một chiếc Nissan cao cấp sẽ đắt hơn nhiều so với một chiếc Honda Odyssey.

Mức tiêu hao nhiên liệu cũng là yếu tố quan trọng. Ngoài ra, bạn cần tính đến khấu hao, phí, thuế, lãi suất vay và chi phí bảo dưỡng định kỳ. Công cụ tính toán của Edmunds là nguồn tài liệu hữu ích để xác định chi phí thực tế của chiếc xe.

Thiếu nghiên cứu thông tin

Ngày nay, internet cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ tìm hiểu kỹ trước khi mua xe. Bạn có thể tra cứu thông tin về các gói trang bị, khoản giảm giá hoặc ưu đãi hiện có.

Nhiều đại lý cho phép thương lượng giá cả trực tuyến, giúp bạn không cần làm việc trực tiếp với nhân viên bán hàng. Bạn cũng nên xem các đánh giá từ người dùng trước. Nếu một mẫu xe liên tục bị phàn nàn về cùng một lỗi, bạn nên cân nhắc lựa chọn khác.

Chỉ tham khảo một đại lý duy nhất

Bạn nên tham khảo ít nhất ba đại lý để có cơ hội tìm được giao dịch tốt hơn. Thông qua website của các đại lý, bạn có thể yêu cầu báo giá ngay tại nhà.

Hãy so sánh các ưu đãi và cho các đại lý biết bạn đang cân nhắc lựa chọn. Trải nghiệm dịch vụ và sự phục vụ chu đáo cũng là yếu tố quan trọng bên cạnh giá cả. Khi thực hiện khoản đầu tư lớn như mua ô tô, việc chủ động tìm hiểu sẽ giúp bạn chọn được chiếc xe phù hợp với giá tốt.