Bác sĩ mách cách giữ sức khỏe an toàn trong kỳ nghỉ lễ 31/08/2025 10:40

Theo TS BS chuyên khoa II Kiều Xuân Thy, Phó trưởng cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, kỳ nghỉ lễ dài ngày được nhiều người mong chờ để đi du lịch, thăm người thân, vui chơi cùng bạn bè sau những ngày làm việc căng thẳng.

Tuy nhiên, sự thay đổi về môi trường, thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống trong những ngày này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đông đảo khách thăm quan Thảo Cầm Viên dịp lễ. Ảnh: NGUYỆT NHI.

Ăn uống khoa học để bảo vệ hệ tiêu hóa, tim mạch

Theo BS Thy, một trong những yếu tố cần đặc biệt chú ý là chế độ ăn uống. Trong những chuyến đi xa, nhiều người thường ăn uống thất thường hoặc chọn thực phẩm nhanh gọn, thiếu dinh dưỡng.

"Đây chính là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, tăng lipid máu hoặc làm nặng thêm các bệnh mạn tính sẵn có”, bác sĩ Thy nói.

Bác sĩ khuyến cáo không nên bỏ bữa sáng, vì đây là bữa ăn quan trọng giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày, đặc biệt đối với người cao tuổi, bệnh nhân tiểu đường. Thực phẩm nên được chế biến chín kỹ, hạn chế tối đa các món tái, sống, hải sản không rõ nguồn gốc để tránh rối loạn tiêu hóa.

Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ rau xanh, trái cây giúp cung cấp vitamin, chất xơ và tăng sức đề kháng; uống 1,5- 2 lít nước mỗi ngày, tăng hơn nếu đi ngoài trời nắng; đồng thời hạn chế rượu bia, nước ngọt có gas sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Một số loại đồ ăn nhẹ lành mạnh như hạt, trái cây sấy hay sữa chua cũng nên chuẩn bị sẵn để sử dụng khi di chuyển đường dài.

Giữ vệ sinh, phòng bệnh trong thời tiết thất thường

Bên cạnh việc duy trì lối sống khoa học, người dân cũng cần chú ý đến nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm theo mùa.

Thời tiết nắng mưa thất thường là điều kiện thuận lợi để các bệnh như cảm cúm, viêm họng, viêm phổi bùng phát. Bác sĩ khuyên mỗi người nên giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

“Thời tiết nắng mưa thất thường hiện nay cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, cảm cúm hoặc khiến bệnh nền dễ bùng phát. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ gìn sức khỏe trong kỳ nghỉ là điều rất quan trọng”- BS Thy nói.

Đối với sốt xuất huyết hay tay chân miệng, cần chủ động phòng tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn, sử dụng kem chống muỗi và loại bỏ nước đọng.

Ngoài ra, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh cũng là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Người dân nên lựa chọn quán ăn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh nhằm tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Người có bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp không nên leo núi cao, bơi xa hay lặn biển. Ảnh minh hoạ/ DI LINH.

Đối với những người có bệnh nền, bác sĩ Thy nhấn mạnh đây là nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng khi thay đổi môi trường và sinh hoạt. Trước mỗi chuyến đi, họ cần mang đầy đủ thuốc đang sử dụng, thậm chí nên chuẩn bị dư vài ngày để phòng trường hợp kéo dài chuyến đi hoặc thất lạc.

“Thuốc cần được uống đúng giờ, tuyệt đối không ngưng dù cảm thấy khỏe. Người bệnh cũng nên mang theo bản tóm tắt bệnh án, đơn thuốc gần nhất, thẻ bảo hiểm y tế và số điện thoại của bác sĩ điều trị để liên hệ khi cần”- BS Thy lưu ý.

Ngoài chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ khuyến nghị dù đang trong kỳ nghỉ, mỗi người vẫn nên duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng 20- 30 phút mỗi ngày để tăng cường lưu thông máu.

Khi di chuyển đường dài, cần đứng dậy vận động hoặc xoay trở tay chân sau mỗi một đến hai giờ để phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu. Những người có bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp không nên leo núi cao, bơi xa hay lặn biển.

Đồng thời, giấc ngủ cần được đảm bảo, tránh thức khuya quá nhiều để cơ thể kịp phục hồi sức khỏe.

Lưu ý đặc biệt cho người bệnh nền Người tăng huyết áp, tim mạch nên ăn nhạt, tránh rượu bia, không vận động quá sức. Người tiểu đường không được bỏ bữa, cần hạn chế tinh bột, đồ ngọt và mang theo kẹo nhỏ để phòng ngừa hạ đường huyết. Người bị hen phế quản hoặc bệnh phổi nên mang theo thuốc xịt cắt cơn, tránh môi trường ô nhiễm, khói bụi. Người bị bệnh nhân gan, dạ dày cần hạn chế bia rượu, thức ăn dầu mỡ, cay chua để tránh kích ứng. Nếu trong chuyến đi xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất; tuyệt đối không tự ý tăng liều hoặc dùng thêm thuốc lạ.