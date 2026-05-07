Bám lưng cha mẹ vượt sông đến trường 07/05/2026 05:45

Không có cầu bắc qua sông Xà Lò, hơn 200 học sinh thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi đều đặn mỗi ngày phải vượt sông đến trường. Một số em được cha mẹ cõng qua sông đến trường, số khác lớn hơn thì dò dẫm theo chân người lớn. Con đường đi tìm chữ vì thế cũng đầy bất an.

Lội sông hoặc đi vòng 27 km

Mới hơn 6 giờ sáng, bên bờ sông Xà Lò, đoạn qua xóm Bà Rà, thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, nhiều cha mẹ có mặt để đưa con đến lớp. Người lớn xắn quần, tháo dép, buộc gọn cặp sách rồi lần lượt cõng con lội qua dòng nước để đến Trường tiểu học và THCS Sơn Hải ở bên kia sông.

Mỗi sáng, các học sinh được cha mẹ cõng trên lưng để vượt sông Xà Lò đến lớp.

Thôn Làng Trăng chỉ cách trung tâm xã khoảng 3 km nhưng bị chia cắt bởi sông Xà Lò. Dòng sông bề rộng chừng vài chục mét, nước đến lưng quần người lớn vào mùa khô. Riêng mùa mưa, nước sông dâng cao dữ dội, việc qua sông trở nên vô cùng nguy hiểm.

Không có cây cầu nối bờ sông, hơn 200 học sinh ở thôn Làng Trăng mỗi ngày đều phụ thuộc cha mẹ: đi đường vòng dài 25-27 km hoặc lội sông.

Mùa này, nước sông Xà Lò cạn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đường vòng quá xa khiến việc lội sông trở thành lựa chọn gần như duy nhất. Cuối tháng 4, nước sông Xà Lò khá cạn nhưng với các học sinh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chưa kể, dưới lòng sông là đá trơn, nhiều đoạn sâu, mỗi bước chân xuống nước đều phải dò dẫm cẩn trọng.

Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi, ngụ thôn Làng Trăng) ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho hai con, một cháu học mầm non, một cháu học lớp 3. Trước khi xuống sông, chị luôn dặn con ôm thật chặt cổ mẹ.

“Phải đi sớm, chứ trễ gặp lúc thủy điện xả nước thì nguy hiểm lắm. Gia đình khó khăn, chồng đi làm xa, tôi từng tính đi làm thuê nhưng đành gác lại vì không yên tâm để con tự qua sông”- chị Cam chia sẻ.

Khung cảnh cha mẹ cõng con đến lớp xuất hiện thường xuyên mỗi ngày tại khúc sông này.

Không riêng chị Cam, nhiều phụ huynh ở Làng Trăng cũng mang nỗi lo tương tự. Ông Đinh Văn Sanh, 51 tuổi, ngày ngày cõng cháu vượt sông. “Đi đường vòng mất hơn tiếng đồng hồ nên đành lội sông cho nhanh. Nhưng lúc nào cũng thấp thỏm. Người dân nơi đây chỉ mong có một cây cầu kiên cố để đi lại”- ông Sanh nói.

Không có cha mẹ, người thân, một số học sinh phải tự vượt sông để đến trường. Một số học sinh bỏ quần áo vào bao rồi vượt sông. Khi đã qua sông an toàn, các em sẽ mặc lại quần áo để tiếp tục đến trường.

Vượt nguy hiểm mỗi ngày

Vượt qua được sông, hành trình đến trường của các em vẫn chưa kết thúc. Từ bờ bên kia, học sinh phải đi bộ thêm gần 2 km mới tới lớp. Mùa nắng còn đỡ, nhưng vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, việc đến trường gặp nhiều khó khăn. Không ít em phải nghỉ học nhiều ngày.

Theo thầy giáo Trần Đức Nghiêm, thời điểm nước cạn thì việc qua sông đến trường là việc thường gặp. Tuy nhiên, khi nước sông lớn hoặc có lụt, các em phải nghỉ học. Các thầy cô thường bố trí dạy bù cho các học sinh không thể đến lớp.

Dù mùa nước cạn, mực nước sông Xà Lò vẫn đến ngang đùi người lớn.

Theo thống kê của địa phương, riêng thôn Làng Trăng có hơn 200 học sinh từ tiểu học đến THCS phải vượt sông Xà Lò mỗi ngày. Không chỉ Làng Trăng, nhiều khu dân cư khác ở xã Sơn Thủy cũng bị chia cắt bởi sông suối, khiến hàng nghìn người dân đi lại khó khăn.

Ông Lê Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân không lội sông, nhưng thực tế rất khó kiểm soát vì đây là con đường ngắn nhất. “Từ tháng 7-2025 đến nay đã xảy ra ba vụ đuối nước do người dân cố vượt sông. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh phải trực tiếp đưa đón, không để các em tự đi nhằm hạn chế rủi ro”- ông Vũ nói.

Trong khi chờ đợi cây cầu, mỗi buổi sáng, hình ảnh những đứa trẻ bám chặt lưng cha mẹ lội qua dòng nước vẫn tiếp diễn. Con đường đến trường của các em vì thế không chỉ là chuyện học chữ nghĩa, mà còn là hành trình vượt qua hiểm nguy mỗi ngày.