Trộm xe máy lộng hành cuối năm

Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM nằm ở địa bàn giáp ranh giữa quận Thủ Đức (TP.HCM) và TP Dĩ An (Bình Dương) nên có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều xe máy của sinh viên bị mất cắp.

“Chúng ra tay quá nhanh”

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thái Hưng, 21 tuổi, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết chiếc xe của anh bị trộm vào khoảng 8 giờ tối 14-11. “Chúng ra tay quá nhanh. Lúc đó, tôi và bạn vừa vào quán ăn gọi món xong, quay ra thì xe đã biến mất. Thời gian mất xe chỉ chưa đến năm phút” - anh Hưng kể.

Cùng hoàn cảnh với anh Thái Hưng, anh Lê Hữu Tính, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết: Khi đang cùng bạn ngồi chơi tại khu vực hồ đá ở làng đại học thì bị mất xe máy. Lúc đó là khoảng 17 giờ ngày 3-11, anh Tính cùng bạn đến khu vực hồ đá để chụp ảnh thì có một cặp đôi chạy xe Air Blade đến và dựng gần đó, che khuất chiếc xe của anh. Chỉ vài phút sau, khi nhìn kỹ lại thì xe của anh Tính đã biến mất.



Camera ghi lại hình ảnh các vụ trộm xe máy trong tháng 10 và 11 trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Một trường hợp khác là anh Nguyễn Đình Hồ, sinh viên một trường đại học ở quận Thủ Đức, cho biết đang rất buồn khi vừa mang xe máy từ quê vào TP.HCM để đi học và đi làm thêm thì bị mất xe. Anh Hồ cho hay hôm đó anh đi công việc và cố tình dựng xe ở giữa bãi xe gần Nhà văn hóa sinh viên Thủ Đức, có khóa cổ để an toàn hơn. Tuy nhiên, xe của anh vẫn bị trộm lấy đi mất.

“Chỉ trong vòng vài phút không để ý đến xe, lúc quay lại thì đã không còn thấy xe nữa. Tôi có tới hỏi bảo vệ và những bạn ngồi gần đó nhưng cũng không ai biết xe của tôi mất từ khi nào” - anh Hồ nói.

Đảm bảo an ninh dịp cuối năm

Sau khi phát hiện bị trộm xe, các nạn nhân đều đã đến trụ sở công an phường nơi xảy ra vụ việc để trình báo với hy vọng tìm lại xe đã mất. “Mấy anh công an cũng động viên nhưng không đảm bảo sẽ tìm được xe cho tôi, vì đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra mà chưa tìm được xe” - anh Đình Hồ nói.

Trước tình trạng trộm cắp lộng hành ở khu làng đại học, ông Nguyễn Viết Đồng, Phó Trưởng phòng An ninh Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đơn vị vẫn đang thực hiện các biện pháp phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, do đây là địa bàn giáp ranh nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Đồng, tình trạng mất xe máy tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn còn diễn ra nhưng số vụ đã giảm rất nhiều so với trước đây. Trong các vụ mất xe máy thì có cả xe của người dân và sinh viên.

“Trong thời gian tới, trung tâm sẽ phối hợp với công an địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch ra quân đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp cuối năm tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM” - ông Đồng nói.

Không chỉ trộm lộng hành ở làng đại học, thời gian gần đây tại các khu dân cư trên địa bàn quận Thủ Đức cũng xảy ra nhiều trường hợp trộm đột nhập cuỗm xe máy.•