Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng giải thể sau 8 năm hoạt động 17/10/2025 16:46

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ quyết định giải thể Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng sau tám năm thành lập.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng.

Theo đó, Thủ tướng quyết định giải thể Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng được thí điểm thành lập theo Quyết định 1268/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng sẽ thành chi cục trực thuộc Sở Y tế. Ảnh: TẤN VIỆT

UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; xử lý các vấn đề tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan đến việc giải thể này, hoàn thành trước 1-11-2025.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập theo Quyết định 1268/2017, trên cơ sở đề xuất của UBND TP Đà Nẵng.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng là cơ quan tương đương cấp sở, có chức năng thực thi pháp luật, có thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.

Như PLO đã thông tin, tại Nghị quyết 136/2024, Quốc hội cho phép Đà Nẵng thành lập Sở An toàn thực phẩm. Cụ thể, HĐND TP Đà Nẵng thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Thực hiện nghị quyết này, UBND TP Đà Nẵng (cũ) đã hoàn thiện quy trình, thủ tục để thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung ương chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng (cũ) đã xin chủ trương của Ban chỉ đạo Thành ủy về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấm dứt thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.

Đồng thời, giữ nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của Ban này, chuyển thành Chi cục trực thuộc Sở Công Thương.