Bangladesh: Nữ cựu Thủ tướng Hasina bị tuyên án tử hình 17/11/2025 17:51

(PLO)- Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị Toà Tội phạm Quốc tế tuyên án tử hình cho các tội danh kích động giết người, ra lệnh giết người và không ngăn chặn bạo lực bằng quyết định đàn áp biểu tình khi còn nắm quyền làm hàng trăm người chết.

Ngày 17-11, cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị Toà Tội phạm Quốc tế (ICT) của nước này kết án tử hình (vắng mặt) vì hành vi tội ác chống lại loài người liên quan việc đàn áp bạo lực phong trào biểu tình từ tháng 7-2024 dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ do bà lãnh đạo, theo hãng tin Reuters.

ICT lập luận rằng bà Hasina phải chịu trách nhiệm vì không lắng nghe nguyện vọng của người biểu tình và đưa ra các quyết định dẫn tới việc lực lượng an ninh đàn áp biểu tình, làm hàng trăm người chết.

Toà kết luận rằng bà Hasina “đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng máy bay không người lái để xác định vị trí những người biểu tình tụ tập và sử dụng trực thăng có vũ khí sát thương để tiêu diệt họ”.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: AFP

Thẩm phán Golam Mortuza Mozumder tuyên án rằng bà Hasian bị kết tội về 3 tội danh, gồm kích động giết người, ra lệnh giết người và không hành động để ngăn chặn những hành vi tàn bạo.

“Chúng tôi đã quyết định chỉ tuyên phạt bị cáo một bản án duy nhất – đó là án tử hình” - ông Mozumder công bố bản án đối với bà Hasina.

Toà cũng tuyên hai bị cáo Asaduzzaman Khan Kamal và Chowdhury Abdullah Al-Mamun – lần lượt là Bộ trưởng Nội vụ và Tổng Thanh tra Cảnh sát Bangladesh dưới quyền bà Hasina – phạm tội ác chống lại loài người vì đã tiếp tay cho các hành vi phạm tội của bà Hasina.

Bị cáo Kamal – người đã trốn khỏi Bangladesh sau khi chính quyền bà Hasina sụp đổ – cũng bị tuyên tử hình (vắng mặt). Còn bị cáo Abdullah Al-Mamun được giảm án xuống còn 5 năm tù vì đã thành khẩn khai báo và thừa nhận tội trạng của mình.

Các bị cáo có quyền nộp đơn kháng cáo lên Toà Tối cao Bangladesh.

Bà Hasina - đang ở Ấn Độ - hôm 17-11 cáo buộc đây là phán quyết “thiên vị và có động cơ chính trị” và toà án “giả mạo” vì bà cho rằng chính phủ lâm thời tại Bangladesh “không có thẩm quyền”. Bà tuyên bố sẵn sàng tham gia một “tòa án thích hợp, nơi bằng chứng có thể được cân nhắc và kiểm tra một cách công bằng”, theo hãng tin Al Jazeera.

Con trai bà Hasina - ông Sajeeb Wazed hôm 16-11 bày tỏ nghi ngờ về sự công tâm của các thẩm phán, tuyên bố sẽ không kháng cáo trừ khi Bangladesh thành lập được một chính phủ sau một cuộc bầu cử dân chủ, trong đó đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina được phép tham gia, theo Reuters.

Sau chính biến năm 2024, đảng Liên đoàn Awami đã bị chính phủ lâm thời cấm tham gia mọi hoạt động chính trị tại Bangladesh kể từ tháng 5-2025.