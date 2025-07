Bảo mẫu lãnh án treo vì hành hạ bé gái 2 tuổi 28/07/2025 17:30

Ngày 28-7, TAND khu vực 3 - Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (26 tuổi; ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội hành hạ người khác.

Theo cáo trạng, tháng 3-2025, Tuyền tổ chức giữ trẻ tự phát tại nhà cha ruột ở xã Tân Phước 3, không có giấy phép hoạt động, thu 2 triệu đồng/1 bé/1 tháng.

Khoảng 15 giờ 25 phút ngày 31-3, trong phòng ngủ của Tuyền có 5 bé, trong đó có bé DNN (SN 2023).

Khi bé N đang nằm chơi, Tuyền dùng tay phải đánh liên tiếp vào đầu và mặt bé, sau đó kéo đẩy khiến bé khóc nhưng Tuyền vẫn quay sang sử dụng điện thoại.

Bị cáo tại toà. Ảnh: CTV

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của bé là chị ĐTK phát hiện sự việc qua camera và đến rước con về.

Bé được đưa đi khám, kết quả bị sưng nhẹ vùng đầu, hiện sức khỏe ổn định.

Sau đó, clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan công an sau đó đã khởi tố bị can Tuyền do có hành vi hành hạ bé gái.