Buộc ngừng hoạt động khách sạn xây trên đất quốc phòng

Ngày 19-6, một nguồn tin xác nhận Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận điều kiện về an ninh, trật tự xã hội đối với khách sạn (KS) Bavico International Hotel Nha Trang (gọi tắt là KS Bavico) tại số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.



KS Bavico giăng đầy các câu "Kêu cứu" của người mua căn hộ.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Khánh Hòa, trước đây KS Bavico được cấp chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Tuy nhiên, khi hậu kiểm, Phòng phát hiện cơ sở này không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trong thời hạn 40 ngày, KS này cũng không khắc phục được. Do đó, cơ quan chức năng buộc KS Bavico ngừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú.



Như PLO đã nhiều lần phản ánh, thời gian qua, nhiều người mua căn hộ du lịch tại KS Bavico liên tục tập trung, căng băng rôn đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết. Nhiều người mua căn hộ cho rằng chủ đầu tư KS Bavico là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (Công ty Bạch Việt) đã lừa đảo khách. Giữa khách hàng và chủ đầu tư từng xảy ra xô xát, tranh chấp căng thẳng kéo dài.



Người mua căn hộ tại KS Bavico tập trung yêu cầu chủ đầu tư giải quyết quyền lợi. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, quá trình thực hiện dự án Bavico, Công ty Bạch Việt đã có nhiều sai phạm trong thực hiện hợp đồng thuê đất với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khi tự ý làm hồ sơ điều chỉnh mục đích đầu tư KS thành KS lưu trú, căn hộ du lịch khi chưa được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chấp thuận.

Công ty này còn kinh doanh bất động sản bằng hình thức bán căn hộ du lịch trái pháp luật trên đất quốc phòng dẫn đến khiếu nại, tố cáo của nhiều người, tranh cãi gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài ra, KS Bavico còn chứa chấp mại dâm là kinh doanh ngành nghề vi phạm pháp luật. Tháng 2-2018, ông Đinh Tiến Sử, tổng giám đốc Công ty Bạch Việt, đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam để điều tra về hành vi chứa mại dâm.



Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án Bavico. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty Bạch Việt chấm dứt hợp đồng thuê lô đất rộng 2.754 m2 tại số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang.