Bắt giữ nghi phạm chém người, mang súng trốn lên rừng ở Tuyên Quang 06/09/2025 17:01

(PLO)- Công an Tuyên Quang đã bắt giữ Triệu Văn Phúc, nghi phạm chém người trọng thương và mang súng trốn lên rừng tại xã Thượng Lâm.

Tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 15h30 ngày 6-9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Triệu Văn Phúc, 44 tuổi, ngụ thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, nghi phạm dùng dao chém người rồi mang súng bỏ trốn lên rừng.

Phúc bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc thôn Nà Ta.

Nghi phạm chém người Triệu Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 5-9, tại nhà văn hoá thôn Nà Ta, Triệu Văn Phúc dùng dao chém anh BHS, 36 tuổi, ngụ cùng thôn khiến anh này bị thương nặng phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, Phúc về nhà lấy một khẩu súng kíp và bỏ trốn lên rừng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Hiện Triệu Văn Phúc đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.